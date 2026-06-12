Universidad de Panamá valida herramienta para medir la conciencia ambiental de la población

La investigación confirmó la confiabilidad del instrumento, que podrá utilizarse en estudios, programas educativos y políticas públicas relacionadas con el medio ambiente.

Ciudad de Panamá/Investigadoras de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Panamá validaron una herramienta científica que permitirá medir el nivel de conciencia ambiental de la población panameña, incluyendo conocimientos, actitudes y comportamientos relacionados con la protección del medio ambiente.

El estudio, denominado “Adaptación cultural del instrumento ‘Conciencia Ambiental’: validez aparente y confiabilidad”, confirmó que la herramienta cuenta con los niveles de validez y confiabilidad necesarios para ser aplicada en el contexto nacional.

La investigación fue desarrollada por las especialistas Eyda Escudero Abrego, Yariela González Ortega y Myrna McLaughlin de Anderson, y publicada en la revista Horizonte de Enfermería.

El trabajo surgió ante la necesidad de contar con instrumentos adaptados a la realidad sociocultural de Panamá para evaluar la conciencia ambiental, un aspecto que guarda estrecha relación con la salud pública, la sostenibilidad y la calidad de vida.

Para ello, las investigadoras realizaron la adaptación cultural del Ecobarómetro “Conciencia Ambiental”, una herramienta creada originalmente en Andalucía, España. El proceso incluyó una fase de validación con expertos y usuarios, así como una evaluación de confiabilidad aplicada a una muestra de 201 personas.

Los resultados mostraron una alta validez del instrumento, con un coeficiente de proporción de rango de 0.92, además de una consistencia interna considerada buena, con un Alfa de Cronbach de 0.85.

Según las autoras, los hallazgos son comparables con estudios desarrollados en América Latina y Europa, lo que fortalece la solidez metodológica de la adaptación realizada en Panamá.

La investigación concluye que el instrumento puede utilizarse en futuras investigaciones, programas educativos, proyectos comunitarios y en la formulación de políticas públicas orientadas a fortalecer la cultura ambiental en el país.