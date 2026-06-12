Beret queda en libertad provisional tras denuncia por agresión sexual

El cantante español atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera tras verse involucrado en una investigación judicial por una presunta agresión sexual denunciada en Sevilla.

El caso ha generado una amplia repercusión mediática debido a la notoriedad del artista y a que la situación salió a la luz pocos días después de una destacada presentación pública en un evento religioso de gran relevancia internacional.

Francisco Javier Álvarez Beret, nombre real del intérprete sevillano, fue puesto a disposición judicial luego de que una mujer presentara una denuncia relacionada con hechos que habrían ocurrido durante el mes de abril en la capital andaluza. Tras comparecer ante la autoridad competente, el artista quedó en libertad provisional, aunque sujeto a una serie de medidas cautelares mientras continúa el proceso de investigación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, la denunciante es una mujer mayor de edad que, según las primeras versiones difundidas por medios españoles, habría mantenido contacto previo con el cantante a través de redes sociales. Posteriormente, se habría producido un encuentro cuyos detalles forman parte de las diligencias judiciales en curso.

El procedimiento quedó en manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 4 de Sevilla, que determinó la libertad provisional del músico mientras se esclarecen los hechos denunciados. Entre las medidas impuestas figuran la prohibición de comunicarse con la denunciante y la obligación de mantenerse alejado de ella a una distancia mínima de 500 metros.

Además, la autoridad judicial ordenó la retirada temporal de su pasaporte por un periodo de tres meses, una decisión que podría afectar parte de los compromisos profesionales que el cantante tenía previstos fuera de España. Según se ha informado, el artista tenía programado el inicio de una gira internacional a partir de noviembre.

Durante su comparecencia judicial, Beret optó por acogerse a su derecho a no declarar. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas de los hechos denunciados y establecer si existen responsabilidades penales.

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La situación ha tenido consecuencias inmediatas en el ámbito profesional del cantante. Diversos eventos musicales comenzaron a revisar su participación en espectáculos programados para los próximos meses. Entre las decisiones más relevantes se encuentra la cancelación de varias presentaciones previstas en distintas ciudades españolas.

Uno de los casos que más repercusión ha generado es el del municipio de Armilla, en Granada, donde las autoridades locales decidieron suspender el concierto que Beret tenía previsto ofrecer durante las tradicionales Fiestas de San Miguel. La decisión fue comunicada oficialmente por el ayuntamiento mediante una declaración pública en la que se explicaron las razones de la medida.

En el comunicado, el consistorio defendió “una posición de tolerancia cero frente a cualquier manifestación de violencia contra las mujeres” y recordó las diferentes iniciativas implementadas para reforzar la seguridad durante sus celebraciones populares.

Las autoridades municipales destacaron además que “lleva años trabajando para que sus Fiestas de San Miguel sean un espacio seguro para las mujeres”, haciendo referencia a medidas como los puntos de atención especializados, campañas de sensibilización, servicios de acompañamiento y otras acciones enfocadas en la prevención de la violencia de género.

El documento añade que “Todo ello responde a una convicción clara: las mujeres deben poder disfrutar de nuestras fiestas con libertad, tranquilidad y seguridad”, justificando así la decisión adoptada respecto a la programación artística del evento.

Asimismo, el ayuntamiento sostuvo que “ese compromiso firme y sostenido” resulta incompatible con mantener dentro de las festividades a una persona investigada por hechos de esta naturaleza. En esa misma línea, la administración local señaló que la determinación responde a “una cuestión de coherencia institucional”.

Finalmente, el comunicado concluye afirmando que “La prioridad, en este caso, es la protección de la víctima y el respeto hacia todas aquellas mujeres que sufren o han sufrido cualquier tipo de violencia”.

El caso continúa bajo investigación judicial y, hasta que exista una resolución definitiva, Beret mantiene la condición de investigado. Mientras avanzan las actuaciones procesales, la atención pública permanece centrada en el desarrollo de un expediente que ha impactado tanto en la esfera personal como en la trayectoria profesional de uno de los artistas españoles más conocidos de los últimos años.