Lionel Messi: Una calle llevará el nombre del astro argentino en Estados Unidos

La influencia del jugador continúa expandiéndose mucho más allá de los estadios de fútbol.

En una pequeña localidad de Nueva Jersey, Estados Unidos, una calle se ha convertido en símbolo de admiración hacia el capitán de la selección argentina gracias a la iniciativa de una mujer que, después de décadas construyendo comunidad lejos de su país natal, consiguió materializar un homenaje tan inesperado como significativo.

La protagonista de esta historia es Carolina Zokalski, una argentina que llegó a Estados Unidos en 1995 como integrante de Forever Tango, una de las producciones de tango más reconocidas a nivel internacional. Lo que comenzó como una etapa profesional vinculada a la danza terminó transformándose en una vida construida al otro lado del continente, donde desarrolló nuevos proyectos y fortaleció sus raíces culturales.

Treinta años después de aquella llegada, Zokalski celebra uno de los homenajes más particulares dedicados al astro argentino: la designación de una intersección en Berkeley Heights bajo el nombre de Leo Messi Way, ubicada a pocos kilómetros del MetLife Stadium, escenario que albergará la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La iniciativa nació de una conversación informal entre amigos. Lo que parecía una idea difícil de concretar terminó obteniendo el respaldo de las autoridades locales. Recordando ese proceso, Zokalski explicó: “Fue casi un milagro”.

La argentina contó que la propuesta comenzó como un sueño compartido que poco a poco fue tomando forma. “La idea surgió charlando con unos amigos y a mí me pareció fantástica”, recordó. Posteriormente decidió presentar el proyecto ante la administración municipal y buscar apoyo institucional para hacerlo realidad. Según relató, “Entonces la llevé a la municipalidad, hablé con distintas personas y, gracias a Dios, finalmente fue aprobada unos meses después”.

La iniciativa recibió el respaldo de las autoridades de Berkeley Heights, que consideraron el homenaje una oportunidad para celebrar el impacto global de Messi y fortalecer la conexión de la comunidad con el próximo Mundial de fútbol que se disputará en Norteamérica.

Sin embargo, para Carolina Zokalski, la importancia del reconocimiento va mucho más allá del deporte. La empresaria y exbailarina considera que el futbolista representa valores que conectan con millones de personas en todo el mundo. “Messi nos representa no solamente como argentinos”, afirmó. También destacó que “Creo que mucha gente se identifica con él porque también es un latino viviendo en otro país. Compartimos valores como la familia, el esfuerzo y ese amor por nuestras raíces, aun estando lejos de casa”.

Tras años recorriendo escenarios internacionales, Zokalski decidió establecerse definitivamente en Nueva Jersey. Allí fundó una escuela de tango y, posteriormente, junto a su esposo, abrió Patria Station Café, un espacio que se ha convertido en un punto de encuentro para argentinos, latinos y residentes de diferentes nacionalidades.

La emprendedora reconoce que el camino no fue sencillo. “No entendíamos de negocios porque éramos bailarines”, confesó. Aun así, tenía una visión clara para el proyecto. “Pero yo tenía el deseo de crear comunidad, de construir algo cultural que fuera mucho más que un negocio”, agregó.

Con el paso de los años, el establecimiento se transformó en un lugar emblemático para la comunidad argentina. Allí se vivieron celebraciones memorables, incluida la consagración de Argentina en la Copa Mundial de Qatar, un acontecimiento que reunió a decenas de aficionados entre abrazos, cánticos y emociones compartidas.

Durante la Copa América de 2024, incluso logró hacer llegar a Messi una milanesa napolitana mientras la selección argentina permanecía concentrada en Nueva Jersey, una anécdota que reforzó aún más su admiración por el campeón del mundo.

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Como inmigrante, Zokalski también ha reflexionado profundamente sobre la identidad y el sentido de pertenencia. Una conversación con su padre permanece grabada en su memoria. “Mi papá me dijo: ‘Vas a ver que cuando vuelvas vas a pensar que Argentina está cambiada. Pero en realidad la que va a estar cambiada sos vos’”, recordó.

Hoy, mientras visitantes y aficionados se acercan para fotografiarse junto al letrero de Leo Messi Way, mantiene un deseo especial. “Mi deseo desde el principio era que fuera permanente”, aseguró. Y añadió: “Messi se merece no solamente una calle en Berkeley Heights, sino una calle en cada barrio”. Mientras tanto, continúa esperando que algún día el propio futbolista visite el lugar que lleva su nombre.