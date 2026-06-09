Ariana Grande y Ethan Slater ponen fin a su historia de amor tras tres años

La artista también se prepara para lanzar Petal , un nuevo álbum previsto para finales de julio.

Diversos medios de entretenimiento en Estados Unidos informaron que los actores Ariana Grande y Ethan Slater decidieron separarse de manera amistosa.

Ambos cerraron un capítulo que comenzó durante el rodaje de Wicked y que estuvo rodeado de una intensa atención mediática desde sus primeros días.

Aunque la noticia se conoció recientemente, fuentes cercanas a ambos artistas señalaron que la ruptura ocurrió hace varios meses. De acuerdo con personas allegadas a la expareja, la decisión fue tomada tras un proceso de reflexión y con la intención de preservar el respeto mutuo que construyeron durante su tiempo juntos.

“Es amistoso”, indicaron fuentes consultadas por la revista People. Además, añadieron: “Le han dado mucho tiempo y cuidadosas consideraciones, y han decidido seguir caminos separados”. Las mismas personas aseguraron que la separación no ha afectado la buena relación entre ambos y explicaron que “Todavía son amigos y se apoyan mucho el uno al otro”.

La historia sentimental entre la cantante y el actor comenzó en 2023 mientras participaban en la filmación de la adaptación cinematográfica del exitoso musical Wicked. En aquel momento, tanto Grande como Slater estaban casados con otras personas, una circunstancia que convirtió su romance en uno de los temas más comentados dentro de la industria del entretenimiento.

La intérprete de éxitos como “Thank U, Next” y “7 Rings” había contraído matrimonio con el agente inmobiliario Dalton Gomez en mayo de 2021, en una ceremonia privada celebrada con un reducido grupo de invitados. Sin embargo, en julio de 2023 se confirmó públicamente la separación de la pareja, aunque reportes posteriores indicaron que la relación había terminado meses antes.

Poco después surgieron los rumores que vinculaban sentimentalmente a Ariana Grande con Ethan Slater, quien también atravesaba cambios importantes en su vida personal. El actor, reconocido por su trabajo en Broadway y especialmente por interpretar a Bob Esponja en el musical basado en el popular personaje animado, inició entonces su proceso de divorcio de Lilly Jay, madre de su hijo.

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La relación no tardó en generar titulares. La exposición mediática aumentó cuando Lilly Jay se refirió públicamente al impacto que tuvo la situación en su familia. En declaraciones difundidas por diversos medios, describió a ella y a sus seres queridos como un “daño colateral” de la relación entre los actores. Además, afirmó: “[Ariana] es realmente el problema. No es buena amiga de sus amigas”.

Con el paso de los meses, la pareja optó por mantener un perfil mucho más reservado. Aunque rara vez compartieron fotografías juntos en redes sociales, sí fueron vistos en estrenos, ceremonias de premios, eventos promocionales y encuentros relacionados con Wicked, producción que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos cinematográficos recientes.

El proyecto fortaleció la presencia de ambos en Hollywood. Ariana Grande recibió elogios por su interpretación de Glinda, mientras que Ethan Slater dio vida a Boq. Durante la promoción de la segunda película, estrenada en noviembre de 2025, el actor expresó públicamente su admiración por el trabajo de la cantante y actriz, calificando su desempeño como “como de otro mundo”.

Pese al final de la relación, ambos continúan enfocados en sus respectivas carreras. Ariana Grande atraviesa una etapa especialmente activa en el ámbito profesional. Recientemente inició el Eternal Sunshine Tour, su primera gira en varios años, con más de cuarenta presentaciones programadas en Estados Unidos y Europa.

La artista también se prepara para lanzar Petal, un nuevo álbum previsto para finales de julio, cuyo primer sencillo ya logró una destacada recepción entre sus seguidores. Además, tiene previsto debutar en 2027 en el prestigioso Teatro Barbican de Londres con una producción de Sunday in the Park with George, donde compartirá escenario con Jonathan Bailey.

Por su parte, Ethan Slater continúa ampliando su carrera como actor de cine y teatro. Entre sus próximos proyectos destaca la película de terror The Designer, una producción que se encuentra próxima a su estreno y que representa una nueva etapa profesional tras el cierre de una de las relaciones más comentadas de Hollywood en los últimos años.