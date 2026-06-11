Tyler Mane, actor de X-Men, revela su diagnóstico de cáncer de mama

El actor canadiense, reconocido mundialmente por interpretar a Sabretooth en la franquicia cinematográfica , sorprendió a sus seguidores al anunciar que fue diagnosticado con cáncer de mama masculino y que ya comenzó un tratamiento de quimioterapia.

A sus 59 años, el actor Tyler Mane explicó que enfrentó inicialmente el diagnóstico con reserva y que incluso pensó en mantenerlo en privado. Sin embargo, tras conocer más sobre la enfermedad y las dificultades que enfrentan muchos pacientes para detectarla a tiempo, optó por hablar abiertamente de su experiencia para generar conciencia sobre la importancia de la detección temprana.

En el mensaje publicado en Facebook e Instagram, el actor informó que iniciaba la quimioterapia y compartió detalles de su situación médica. “Tengo cáncer de mama. Y sí, es muy poco frecuente. Solo el 1% de los cánceres de mama se dan en hombres”, expresó, llamando la atención sobre una realidad que suele pasar desapercibida en las campañas de salud pública.

Mane también reconoció que el estigma asociado a esta enfermedad influyó en su reacción inicial. “Seré honesto: al principio quise guardarlo para mí. Es algo que da vergüenza. Pero luego descubrí que los hombres tienen más probabilidades de ser diagnosticados en etapas avanzadas precisamente porque no se habla del tema y no se busca”, afirmó.

El actor destacó además el papel fundamental que tuvo su esposa, Renae Geerlings, en la detección de la enfermedad. Según relató, fueron sus insistentes recomendaciones las que finalmente lo llevaron a realizarse procedimientos médicos que permitieron identificar el cáncer a tiempo. “Mis médicos no le dieron importancia, y fue solo porque mi esposa me insistió en que me quitaran el nódulo que lo detectamos a tiempo”, señaló.

Consciente del alcance de su voz pública, la estrella de Hollywood aseguró que compartirá parte de su proceso de recuperación para ayudar a otros hombres a reconocer posibles señales de alerta y buscar atención médica oportuna. “Vengan a acompañarme en este camino para patearle el trasero a esto”, escribió al invitar a sus seguidores a seguir de cerca su tratamiento.

El caso de Tyler Mane vuelve a poner sobre la mesa la realidad del cáncer de mama en hombres, una enfermedad considerada poco frecuente, pero que afecta a miles de personas cada año. De acuerdo con estimaciones de organizaciones médicas estadounidenses, menos del uno por ciento de los diagnósticos de cáncer de mama corresponden a pacientes masculinos. A pesar de ello, el riesgo aumenta con la edad y suele presentarse con mayor frecuencia entre los 60 y los 70 años.

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Entre los síntomas más comunes se encuentran la aparición de bultos o inflamaciones en el pecho, cambios en la piel de la zona mamaria, secreciones en el pezón, dolor persistente o alteraciones visibles en la forma del tejido. Especialistas advierten que la falta de información provoca que muchos hombres ignoren estas señales y retrasen la consulta médica.

Además de su batalla actual contra la enfermedad, Tyler Mane mantiene una destacada trayectoria en el mundo del entretenimiento. Antes de convertirse en actor, desarrolló una carrera como luchador profesional en la World Championship Wrestling bajo el nombre de Big Sky. Más tarde alcanzó fama internacional gracias a su participación en X-Men, donde dio vida a Sabretooth, uno de los villanos más emblemáticos del universo Marvel.

Su carrera también incluye producciones como Joe Dirt, The Scorpion King, las películas de Halloween dirigidas por Rob Zombie, The Devil’s Rejects y su reciente regreso al personaje en Deadpool & Wolverine. Ahora, lejos de los sets de filmación, enfrenta uno de los desafíos más importantes de su vida con el objetivo de transformar su experiencia en un mensaje de prevención y concienciación para miles de personas.