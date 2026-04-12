Muere un miembro de la Policía Nacional tras ser herido durante operativo en El Chorrillo

El agente resultó herido por impactos de arma de fuego durante acciones policiales en El Chorrillo. La Policía Nacional intensificó las acciones para capturar a los responsables del hecho.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó que uno de sus miembros murió tras resultar herido por impactos de arma de fuego durante acciones operativas desarrolladas en el corregimiento de El Chorrillo, en la capital.

Se conoció que el uniformado fallecido fue el cabo primero Elvis Espinoza.

El comunicado oficial señala que el agente policial fue trasladado al hospital Santo Tomás para recibir atención especializada después de ser herido durante el operativo. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su deceso.

La Policía Nacional extendió sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de armas. En su pronunciamiento, la institución honró la valentía, entrega y compromiso del uniformado con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía, destacando su sacrificio en el cumplimiento del deber.

El comunicado señala que la Policía Nacional ha intensificado las acciones operativas para dar con los responsables de este hecho, al que calificó como cobarde y criminal.

La Policía Nacional informó que las investigaciones correspondientes están en curso para esclarecer los hechos.