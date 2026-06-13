Cientos acceden a vacunas y controles de salud en feria realizada en el Parque Omar

Ciudad de Panamá, Panamá/Aprovechando el ambiente familiar del Parque Omar, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló este sábado un puesto de vacunación dentro de la Gran Feria Familiar, organizada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Comisión Nacional de Valores. Bajo el lema “Rescatamos la familia, rescatamos Panamá”, decenas de personas se acercaron para actualizar sus esquemas de inmunización sin necesidad de ir a un centro de salud.

Los equipos del Minsa aplicaron dosis contra influenza, neumococo, Virus Sincitial Respiratorio (VSR), hepatitis B y sarampión. La idea, explicaron, es aprovechar estos eventos masivos para ampliar las coberturas de vacunación y prevenir complicaciones graves por enfermedades respiratorias e infecciosas, sobre todo en esta temporada.

Te puede interesar: Atención a pacientes en el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero de Chitré continuó pese a rotura de tubería

Katherine Fernández, jefa del Departamento Técnico de Promoción de la Salud del Minsa, fue clara: “Las vacunas siguen siendo una de las herramientas más eficaces para proteger la salud”. En declaraciones durante la feria, recalcó que acercar los servicios a la comunidad salva vidas y refuerza la cultura de la prevención.

Además, los asistentes también pudieron tomarse gratis la presión arterial y recibir orientación sobre estilos de vida saludables. La idea, dijo Fernández, es fomentar el autocuidado y detectar a tiempo factores de riesgo asociados a enfermedades crónicas no transmisibles.

El Minsa recordó que mantener los esquemas al día es fundamental para evitar hospitalizaciones, especialmente en niños pequeños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Por eso, jornadas como esta buscan llegar justo a quienes más lo necesitan.

Mira también: Casos de dengue en Panamá disminuyen 48.8 % durante 2026

Además, el Ministerio recomendó a quienes planeen viajar al extranjero revisar con anticipación las vacunas requeridas para su destino. Completar el esquema antes de salir del país es clave, sobre todo si se viaja a zonas con circulación activa de enfermedades prevenibles.