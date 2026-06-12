Atención a pacientes en el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero de Chitré continuó pese a rotura de tubería

La avería ocurrió en el área que conecta Urgencias con las salas de hospitalización y fue reparada antes de la medianoche.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) informó que una rotura de una tubería de agua potable registrada la noche del jueves 11 de junio en el Hospital Dr. Cecilio A. Castillero, en Chitré, no afectó la atención de los pacientes ni obligó a suspender los servicios médicos.

La avería se produjo en el pasillo que comunica el Cuarto de Urgencias con las salas de hospitalización del centro hospitalario. Tras detectarse el incidente, se activó de inmediato el protocolo de respuesta institucional para atender la situación.

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Personal hospitalario, técnicos de mantenimiento, funcionarios administrativos y colaboradores de la empresa encargada de los servicios de limpieza participaron en las labores de reparación, limpieza, secado y saneamiento de las áreas afectadas por la acumulación de agua.

Según el Minsa, los trabajos permitieron corregir la rotura cerca de la medianoche, restableciendo plenamente las condiciones operativas del hospital y garantizando la continuidad del suministro de agua potable en todas sus instalaciones.

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La entidad destacó que en ningún momento fue necesario evacuar pacientes hospitalizados y que tampoco se reportaron daños en equipos médicos ni afectaciones a la seguridad de pacientes, familiares o colaboradores.

Las autoridades aseguraron que el centro hospitalario continúa operando con normalidad tras la reparación de la tubería.