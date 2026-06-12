Mujeres ganan terreno en puestos ejecutivos, pero siguen brechas de paridad de género en juntas directivas

Otro de los hallazgos señala que una de cada cuatro empresas registra menos del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, porcentaje que sirve como referencia en la Ley 56 de 2017.

La participación de las mujeres en los espacios de liderazgo empresarial en Panamá muestra avances importantes, aunque todavía persisten retos para alcanzar una representación más equilibrada en los máximos órganos de decisión de las empresas.

Así lo revela el primer estudio nacional sobre liderazgo femenino en empresas privadas, presentado por la Iniciativa de Paridad de Género de Panamá (IPG), que ofrece un panorama sobre la presencia de las mujeres en cargos directivos y las políticas corporativas orientadas a promover la igualdad de género.

La investigación fue elaborada por Stratego a partir de una encuesta aplicada a 111 empresas medianas y grandes del país. Entre sus hallazgos destaca que las mujeres representan el 55% de la fuerza laboral de las compañías consultadas y también ocupan el 55% de los puestos en los comités ejecutivos.

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Además, el 63% de las empresas indicó contar con compromisos formales relacionados con la igualdad de género. La mayoría reportó haber implementado acciones para promoverla, principalmente mediante programas de capacitación dirigidos a su personal.

Sin embargo, el estudio también evidencia diferencias en los niveles más altos de liderazgo. La participación femenina desciende al 37% en las juntas directivas y más de la mitad de las empresas encuestadas aún no alcanza la paridad en estos espacios de toma de decisiones.

Otro de los hallazgos señala que una de cada cuatro empresas registra menos del 30% de participación femenina en sus juntas directivas, porcentaje que sirve como referencia en la Ley 56 de 2017.

En cuanto a las estrategias implementadas para fomentar la igualdad de género, el informe indica que estas continúan enfocándose principalmente en actividades de capacitación. En contraste, existe una menor adopción de medidas como políticas de inclusión, esquemas de flexibilidad laboral o mecanismos de apoyo financiero para impulsar una mayor participación femenina.

El estudio también revela que solo el 15% de las empresas dispone de recursos específicos para desarrollar estas iniciativas, mientras que cerca de un tercio no utiliza indicadores para medir los avances relacionados con igualdad de género y liderazgo femenino.

Durante la presentación de los resultados, la directora de la IPG, Nayibe Farah, destacó la importancia de contar con datos que permitan evaluar la situación actual y orientar futuras acciones.

“Este estudio marca un hito al brindar, por primera vez, una línea base sobre el liderazgo femenino en el sector empresarial. La evidencia es clave para orientar acciones concretas y fortalecer el compromiso con una mayor equidad en la toma de decisiones”, señaló.

Por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de Stratego, Monique de Saint Malo Eleta, indicó que los resultados pueden servir como herramienta para que las empresas identifiquen oportunidades de mejora en sus políticas internas.

“La evidencia presentada constituye una herramienta estratégica para el sector empresarial, al permitir identificar avances y oportunidades concretas para fortalecer políticas que impulsen una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo y toma de decisiones”, afirmó.

En tanto, Gloria Lugo, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, resaltó el impacto que puede tener una mayor participación femenina en el desarrollo económico del país.

“Promover una mayor participación de las mujeres en los espacios de liderazgo no solo es una cuestión de equidad, sino también de desarrollo económico. Este estudio aporta evidencia clave para avanzar hacia empresas más productivas, innovadoras y competitivas”, manifestó.

El estudio fue desarrollado con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en alianza con la Asociación de Directoras de Panamá (ADP), Sumarse y la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP).

De acuerdo con la IPG, reducir las brechas de género en el ámbito empresarial contribuye al fortalecimiento de la productividad, la innovación y la competitividad del país.

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