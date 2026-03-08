Apede advierte rezago en participación de las mujeres en la política y llama a avanzar hacia la paridad

Mientras varias naciones de América Latina han alcanzado entre 45% y 52% de representación femenina en sus parlamentos, en Panamá la participación de mujeres se mantiene entre el 21% y el 23%.

Panamá/En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) reiteró la necesidad de avanzar hacia una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, señalando que la participación femenina en los espacios de toma de decisiones es clave para fortalecer la competitividad, la institucionalidad y la democracia en Panamá.

La presidenta del gremio, Giulia De Sanctis, sostuvo que la paridad debe entenderse como un objetivo que beneficia a toda la sociedad y no como una confrontación entre géneros.

La igualdad de oportunidades no es un tema de hombres contra mujeres. Es un tema de sociedad. Siempre digo que la humanidad es como un pájaro, necesita sus dos alas para volar. Cuando hombres y mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, el país avanza mejor”, dijo.

En el ámbito empresarial, Panamá cuenta con herramientas para impulsar el liderazgo femenino, entre ellas la Ley 56 de 2017, que promueve la participación de mujeres en juntas directivas y una mayor diversidad en los órganos de gobierno corporativo.

Desde Apede se impulsa su cumplimiento como parte de un modelo de gobierno corporativo moderno que reconoce que la diversidad en los equipos de liderazgo fortalece la innovación, mejora la toma de decisiones y contribuye a mejores resultados organizacionales.

El gremio también ha promovido la participación femenina dentro de su propia estructura institucional, reflejada en la presencia de mujeres en sus juntas directivas como parte de una cultura basada en la diversidad, el mérito y la igualdad de oportunidades.

Brecha en la participación política

En el ámbito público, la organización considera necesario avanzar hacia una mayor presencia de mujeres en los espacios donde se toman decisiones que impactan al país.

Actualmente Panamá mantiene una brecha significativa en comparación con otros países de la región. Mientras varias naciones de América Latina han alcanzado entre 45% y 52% de representación femenina en sus parlamentos, en Panamá la participación de mujeres se mantiene entre el 21% y el 23%.

De Sanctis explicó que uno de los factores que ha limitado el avance de la paridad es la llamada válvula de escape dentro de las reformas electorales.

Cuando ampliamos las oportunidades para que más mujeres participen en la toma de decisiones, gana la empresa, gana la economía y gana Panamá”.

La dirigente empresarial también resaltó la importancia de impulsar programas de mentoría, redes profesionales y oportunidades de liderazgo para las nuevas generaciones de mujeres, recordando que durante décadas muchas lograron posiciones de liderazgo enfrentando barreras estructurales y sin redes de apoyo.

“Hoy sabemos que el talento necesita acompañamiento y oportunidades reales para desarrollarse. Las empresas pueden jugar un papel importante creando esos espacios”.

Cabe señalar, que como parte de su compromiso con la igualdad de género, Apede firmó los Principios de Empoderamiento de las Mujeres impulsados por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas, una iniciativa internacional que orienta a las empresas a promover la igualdad de oportunidades en el trabajo, el liderazgo y la comunidad.

Para el gremio empresarial, avanzar hacia una mayor participación femenina en la vida económica, empresarial y política no solo responde a un principio de justicia social, sino que representa una condición necesaria para el desarrollo del país.