Más de 300 arrestados en Catar por compartir videos de ataques y 'rumores'

Doha, Catar/Las autoridades cataríes arrestaron a más de 300 personas por compartir imágenes e "información engañosa" de los ataques de Irán contra este territorio, dijo el lunes el Ministerio de Interior.

Las personas detenidas "grabaron y difundieron videos y publicaron información engañosa y rumores que pueden agitar la opinión pública", afirmó el ministerio en un comunicado.

Catar, que alberga una importante base militar estadounidense, es blanco de ataques de Irán desde el estallido de la guerra en Oriente Medio provocada por la ofensiva israeloestadounidense contra la república islámica el 28 de febrero.