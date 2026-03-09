Clima en Panamá: Ambiente estable y altos niveles de radiación marcarán la jornada de este lunes

El informe advierte que los índices de radiación UV-B se ubicarán en categorías de intensidad alta a extrema, con un índice UV proyectado entre 9 y 11, por lo que se aconseja tomar medidas de protección ante la exposición directa al sol.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este lunes 9 de marzo se prevé un ambiente mayormente estable en todo el territorio nacional, con escasa nubosidad y una elevada incidencia de radiación ultravioleta.

De acuerdo con el informe meteorológico, durante la jornada no se descarta la ocurrencia de chaparrones aislados en zonas montañosas y áreas elevadas del país, principalmente después del mediodía. Estas precipitaciones serían de corta duración y no representarían cambios significativos en las condiciones generales del tiempo.

En cuanto a las temperaturas, el Imhpa indicó que las mínimas oscilarán entre 12 °C y 19 °C en áreas altas y montañosas, mientras que en el resto del país se ubicarán entre 20 °C y 23 °C. Para el periodo diurno se prevén temperaturas máximas entre 26 °C y 34 °C, con posibles registros ligeramente superiores en zonas de menor altitud.

El reporte también señala que continuará predominando la influencia de vientos procedentes del norte y noreste, con velocidades estimadas entre 10 y 25 km/h en todo el territorio nacional. Este patrón atmosférico favorecerá una mayor circulación del aire y generará una sensación térmica más confortable, asociada al ingreso de humedad.

Respecto a las condiciones marítimas, el Imhpa detalló que en la franja occidental–central de ambas vertientes oceánicas se mantendrán condiciones relativamente estables, con oleaje de intensidad moderada y alturas inferiores a 1.80 metros. Sin embargo, en otras zonas costeras de ambos litorales se espera un estado del mar algo más alterado, con olas de menor altura pero con periodos más prolongados, por lo que se recomienda mantener las medidas de precaución durante cualquier actividad o faena en el mar.

El informe advierte además que los índices de radiación UV-B se ubicarán en categorías de intensidad alta a extrema, con un índice UV proyectado entre 9 y 11, por lo que se aconseja tomar medidas de protección ante la exposición directa al sol.

Se mantienen avisos de vigilancia por oleajes en el Caribe, altos niveles de radiación y riesgo de generación y propagación de incendios.

Las autoridades reiteran el llamado a la población a seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) para prevenir incidentes ante las condiciones previstas durante la jornada.

