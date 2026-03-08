Mides reactiva el Hogar María Auxiliadora como albergue de temporada escolar

Personal de la institución realizó labores de limpieza y reorganización del mobiliario, con el fin de habilitar las instalaciones para las estudiantes.

Provincia de Panamá./El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reactivará a partir del miércoles 11 de marzo el Hogar María Auxiliadora de Chitré como albergue de temporada escolar para adolescentes que cursarán el periodo académico 2026.

Previo al inicio de la atención, el personal realizó labores de limpieza y reorganización del mobiliario, además de trabajos para reconectar los equipos del salón de cómputo, con el fin de habilitar las instalaciones para las estudiantes.

Durante el receso académico, el centro fue utilizado de manera temporal para albergar a 10 jóvenes adultos con problemas de salud y discapacidad. Según informó previamente la entidad, la medida sería provisional mientras se coordinaban otras alternativas de atención para esa población.

El Hogar María Auxiliadora, bajo la administración del Mides desde hace aproximadamente 20 años, funciona como albergue para estudiantes durante el periodo escolar y cuenta con personal técnico y cuidadores encargados de la atención de las adolescentes.

Además de este centro, el Mides mantiene en funcionamiento el Hogar de Niñas de Penonomé, también de temporada escolar, donde actualmente residen 33 estudiantes. La institución también administra dos hogares de protección: el Hogar Beatriz Jaén, en Penonomé (Coclé), y el Hogar de Niñas de Soná, en Veraguas.