Sociedad civil evalúa condiciones del Hogar María Auxiliadora en Chitré

Herrera/Representantes de grupos de la Sociedad Civil del distrito de Chitré, en la provincia de Herrera, realizaron una visita al Hogar María Auxiliadora con el objetivo de conocer de primera mano las condiciones actuales de sus instalaciones y evaluar las formas en que podrían brindar apoyo para su pronta reapertura.

Durante el recorrido, los miembros de estas agrupaciones sostuvieron una reunión con la administradora del centro para informarse sobre el estado de la infraestructura, los equipos y las necesidades más urgentes.

El hogar, construido hace varias décadas en la ciudad de Chitré, ha sido referencia en la atención y formación de niñas, muchas de las cuales hoy son profesionales en distintas partes del país.

Hasta el momento no existe una fecha oficial para la culminación de los trabajos que permitan el retorno de sus funciones habituales. No obstante, algunas de las personas consultadas señalaron que el proceso podría agilizarse en los próximos días.

Carlos Prado, representante de la Sociedad Civil, consideró que los principales inconvenientes detectados no están relacionados con daños estructurales de gran magnitud.

“Pienso yo que a corto plazo se pueden subsanar cosas de equipos y materiales, pero en lo que es infraestructura que lleve a mediano y largo plazo, considero que no han aparecido tantos daños, sino afectaciones en equipos y aspectos que se pueden reparar a corto plazo”, indicó Prado.

Los voceros destacaron que existe disposición por parte de la sociedad civil para colaborar en la solución de los aspectos más urgentes y contribuir a que el hogar pueda reabrir sus puertas lo antes posible.

Paralelamente, un grupo de colaboradoras del Ministerio de Desarrollo Social mantiene labores internas de limpieza y adecuación en las instalaciones, con el propósito de restablecer las condiciones necesarias para que el Hogar María Auxiliadora retome su misión de brindar protección y oportunidades a niñas en situación de vulnerabilidad.

Con información de Eduardo Vega