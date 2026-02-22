Mides: Jóvenes trasladados al Hogar María Auxiliadora en Chitré 'requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad de la sociedad'

Este lunes 23 de febrero se realizará una reunión en el Obispado de Chitré, a la que también asistiría la ministra del Mides.

Panamá/En medio de protestas y cuestionamientos de un grupo de ciudadanos en Chitré por el traslado de 10 jóvenes con discapacidad al Hogar María Auxiliadora, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, aseguró que los beneficiarios de la medida “no representan un peligro para la comunidad” y afirmó que “requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad de la sociedad”.

En un comunicado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) del pasado viernes, se detalló que “los jóvenes que fueron trasladados, de manera temporal, a este hogar son personas con discapacidades físicas e intelectuales, en situación de dependencia, que desde muy temprana edad ingresaron al sistema de protección y, al llegar a la edad adulta, no cuentan con alternativas familiares”.

El documento también indica que “están en situación de vulnerabilidad y no representan un peligro para la comunidad, por el contrario, requieren del cuidado del Estado y de la solidaridad de la sociedad”.

La polémica surge tras la decisión de reubicar temporalmente a jóvenes y adultos provenientes del Centro de Atención Integral de Tocumen, mientras avanzan investigaciones por presuntas irregularidades y posibles abusos en esa institución. La medida fue adoptada luego de que el Ministerio Público estableciera protección para estas personas, tras una denuncia presentada por la diputada independiente Alexandra Brenes.

Las quejas de un grupo de chitreanos radican en que en el Hogar María Auxiliadora, actualmente, residen niñas de escasos recursos que estudian en Chitré.

No obstante, el comunicado del MIDES aclara que “este hogar que, hace alrededor de 20 años, fue traspasado al MIDES, cuenta con 12 funcionarios de la planilla de esta institución, entre técnicos y cuidadores, y funciona como albergue de temporada escolar para adolescentes femeninas de áreas distantes, que regresan a sus hogares, una vez culminado el periodo escolar”.

El calendario escolar iniciará el próximo 2 de marzo.

Mientras tanto, se espera una reunión este lunes 23 de febrero en el Obispado de Chitré, convocada por el gobernador de Herrera, Elías Corro Cano, que contará con la participación de la ministra Carles, representantes de la Iglesia, de la Gobernación y de otras instituciones. El objetivo es analizar la situación del hogar y definir medidas que protejan a los menores y garanticen la continuidad de la labor del Hogar María Auxiliadora.