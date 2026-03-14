Programa Padrino Empresario impacta a más de 30 mil jóvenes en Panamá

Ahora, el programa inicia una nueva etapa de modernización con la implementación de pagos digitales a través de la Plataforma Billetera Electrónica Nacional.

Ciudad de Panamá, Panamá/A través del Programa Padrino Empresario, más de 30 mil estudiantes en el país han tenido la oportunidad de realizar pasantías en empresas privadas, adquiriendo habilidades blandas y su primera experiencia laboral.

El objetivo de esta iniciativa es que los estudiantes desarrollen habilidades blandas. Solo en 2025, 562 jóvenes participaron del proyecto, muchos de ellos quedando en planillas de las empresas donde realizaron sus pasantías.

La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, exhortó a las empresas a que sean parte del programa: “A través de una pasantía no solo se les permite mantenerse en el sistema educativo, sino también adquirir actividades blandas”.

El Programa Padrino Empresario es una iniciativa de inclusión productiva diseñada para ofrecer capacitación y una primera experiencia laboral a adolescentes de 15 a 17 años. Los jóvenes realizan pasantías de 4 a 6 horas diarias.

Una de las estudiantes comentó: “El que se lo propone lo logra”, asegurando que ahora se enfoca en sus estudios.

Con 39 años de trayectoria, el programa ha beneficiado a más de 30 mil adolescentes, con una inversión acumulada superior a B/. 15 millones en becas.

Sobre los requisitos para participar, Roberto Amo, coordinador del Programa Padrino Empresario, explicó: “Se le hace un test psicológico, se le levanta un perfil y se trata que, una vez se obtenga la empresa, satisfacer el requerimiento que tengan para dar el ingreso al joven y que viva su primera experiencia laboral”.

Actualmente, el programa cuenta con el respaldo de 112 empresas auspiciantes a nivel nacional, beneficiando a más de 500 jóvenes. Esta iniciativa contribuye a reducir la deserción escolar.

Ahora, el programa inicia una nueva etapa de modernización con la implementación de pagos digitales a través de la Plataforma Billetera Electrónica Nacional del Banco Nacional de Panamá. Yaniselly Cueto, subgerente de Innovación y Tecnología del Banco Nacional, señaló: “Los pagos a través de las plataformas de la entidad les brindan ventajas importantes a los pasantes porque les permite incorporarse al mercado financiero de forma digital”.

A lo largo de los años, el programa ha permitido a cientos de jóvenes completar sus estudios y promover la inclusión financiera.