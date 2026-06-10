Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves
En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.
Para este jueves 11 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.
Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.
Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:
JUEVES 11 DE JUNIO
📍Coclé
• Casa Local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé
📍Veraguas
• Cancha Multiusos de Los Ruices, en El Prado, dstrito de Las Palmas
• Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe
📍Panamá Oeste
• Casa Comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera
📍Chiriquí
• Cancha Comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento
📍Darién
• Plaza Arcoiris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe
📍Herrera
• Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas
📍Los Santos
• Cancha Municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosi
📍Panamá Este
• Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo