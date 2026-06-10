Agroferias del IMA: Conozca dónde se realizarán este jueves

En estas ferias libres que están activas a partir de las 8:00 a.m., se pueden adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Panamá/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúa realizando las "agroferias" para que la población pueda adquirir los principales productos de la canasta básica a un bajo costo.

Para este jueves 11 de junio, la entidad anunció una nueva fecha y zonas en las que se estarán realizando las agroferias.

Entre los productos de primera necesidad que las personas podrán encontrar a bajos costos se encuentran arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortilla, pollo, plátano, cárnicos, manzana y frutas variadas, entre otras.

Durante esta fecha, las agroferias se estarán realizando a partir de las 8:00 a.m. en los siguientes lugares:

JUEVES 11 DE JUNIO

📍Coclé

• Casa Local de Las Guabas, en el distrito de Penonomé

📍Veraguas

• Cancha Multiusos de Los Ruices, en El Prado, dstrito de Las Palmas

• Escuela de El Alto, en el distrito de Santa Fe

📍Panamá Oeste

• Casa Comunal de El Espino, en Feuillet, distrito de La Chorrera

📍Chiriquí

• Cancha Comunal de Santa Cruz, distrito de Renacimiento

📍Darién

• Plaza Arcoiris en Quebrada Honda, en Zapallal, distrito de Santa Fe

📍Herrera

• Cancha de Las Minas, en el distrito de Las Minas

📍Los Santos

• Cancha Municipal de Tonosí, en el distrito de Tonosi

📍Panamá Este

• Cancha de Unión de Azuero, en el distrito de Chepo