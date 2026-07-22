Dos familias reciben los restos de víctimas de la invasión de 1989; aún faltan 27 por identificar

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha logrado identificar a 12 víctimas relacionadas con los hechos ocurridos durante la invasión.

La entrega de los restos de Manuel Carol Ojo y Marco Antonio Cultrus Quiñones terminó con la espera de sus familiares, que por 36 años se preguntaron dónde yacían sus familiares tras la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

La Fiscalía Superior de Descarga hizo la entrega a sus familiares, luego de que fueran identificadas mediante exhumaciones y pruebas de ADN, un proceso que permitió devolver a sus familias la certeza sobre el paradero de sus seres queridos después de más de tres décadas.

Durante el acto, la fiscal superior Maruquel Castroverde destacó que el caso de Manuel Carol Ojo representa uno de los hallazgos más significativos de las investigaciones, ya que figuraba entre las personas desaparecidas desde el 20 de diciembre de 1989.

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"No se tenía absolutamente ningún tipo de información acerca de su paradero. Lo encontramos a través de las exhumaciones de restos y la comparación de perfiles genéticos con familiares", explicó la fiscal.

La funcionaria señaló que muchas familias habían perdido la esperanza de encontrar a sus seres queridos y que, gracias a los avances científicos, hoy es posible ofrecer respuestas que hace 36 años eran imposibles.

Aún quedan 27 víctimas por identificar

Castroverde informó que la Fiscalía mantiene 27 casos pendientes de identificación y que el trabajo continuará conforme avancen las exhumaciones y las pruebas genéticas.

Explicó que las investigaciones enfrentaron múltiples obstáculos, debido a que muchos expedientes permanecían archivados desde la época de la invasión y, además, en ese entonces no existía la tecnología de identificación mediante ADN.

También indicó que, con la creación de la Comisión del 20 de Diciembre, fue posible ubicar a numerosos familiares, reabrir investigaciones archivadas e incluso reconstruir expedientes que habían desaparecido.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha logrado identificar a 12 víctimas relacionadas con los hechos ocurridos durante la invasión.

"Ahora sí tengo al papá que Dios me dio"

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el testimonio del hijo de Marco Antonio Cultrus Quiñones, quien explicó que durante 36 años creyó que visitaba la tumba de su padre, hasta que las investigaciones determinaron que los restos correspondían a otra persona.

"Con la Fiscalía descubrimos que el cuerpo que teníamos identificado no era el cuerpo que nosotros por 36 años tuvimos en casa", relató.

Tras la identificación científica, decidió que los restos de su padre permanezcan en el Jardín de Paz, lugar donde descansaba desde hace décadas.

"Ahora sí tengo al papá que en realidad Dios me dio", expresó.

Recordó además que su padre murió a los 25 años, víctima de una confusión durante la invasión, y que incluso él se encontraba dentro del automóvil cuando ocurrieron los hechos.

Comisión del 20 de Diciembre pide financiamiento

Por su parte, el presidente de la Comisión del 20 de Diciembre de 1989, Rolando Murgas Torraza, advirtió que el organismo atraviesa dificultades presupuestarias debido a que no recibió una asignación en el Presupuesto General del Estado.

Según explicó, la comisión continúa operando con apoyo de la Cancillería y de la Fundación Ciudad del Saber, mientras gestiona recursos extraordinarios para culminar sus labores este año.

Murgas sostuvo que la comisión debe mantenerse más allá de sus actuales integrantes y planteó la necesidad de crear una ley que le otorgue carácter permanente, con el fin de preservar la memoria histórica de los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 1989 y continuar la búsqueda e identificación de las víctimas.

Información de Yeny Caballero