Panamá refinancia préstamo por 1,700 millones de euros para mejorar condiciones de financiamiento

La resolución recuerda que el Gobierno había ampliado progresivamente el límite autorizado para este tipo de operaciones de financiamiento mediante decretos de gabinete aprobados entre 2024 y 2026.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estableció los términos y condiciones de un nuevo contrato de préstamo por hasta 1.700 millones de euros (EUR1.700.000.000) con el objetivo de mejorar las condiciones de financiamiento del Estado, reducir riesgos de mercado y refinanciar una deuda previamente adquirida.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución No. MEF-RES-2026-2547, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial.

De acuerdo con la resolución, el préstamo fue acordado entre la República de Panamá, a través del MEF como prestatario; The Bank of New York Mellon, como agente de la facilidad; y Merrill Lynch International, como agente coordinador y prestamista.

El documento señala que el nuevo financiamiento permitirá cancelar el contrato de préstamo original por 1.200 millones de euros, suscrito en marzo de 2025, y obtener 500 millones de euros adicionales, los cuales serán desembolsados en su equivalente en dólares estadounidenses.

Te puede interesar: Minsa inspecciona tanques de agua potable en La Villa de Los Santos

Según el MEF, la operación busca mitigar los riesgos del mercado y mejorar los términos financieros de la deuda existente. El nuevo préstamo tendrá una tasa de interés fija y un plazo de amortización de cinco años.

Los recursos obtenidos serán utilizados para:

Pagar anticipadamente el préstamo contratado en marzo de 2025.

el préstamo contratado en marzo de 2025. Financiar parcialmente el Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y futuras vigencias, incluyendo proyectos de inversión y financiamiento comercial.

correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y futuras vigencias, incluyendo proyectos de inversión y financiamiento comercial. Cubrir honorarios, costos y gastos relacionados con la contratación del nuevo préstamo.

La resolución recuerda que el Gobierno había ampliado progresivamente el límite autorizado para este tipo de operaciones de financiamiento mediante decretos de gabinete aprobados entre 2024 y 2026, elevando el monto máximo permitido hasta 12.000 millones de dólares para la contratación de estructuras de financiamiento del Estado.