Minsa inspecciona tanques de agua potable en La Villa de Los Santos

Durante una jornada realizada en el sector de La Villa de Los Santos, el personal técnico verificó las condiciones sanitarias de las estructuras y evaluó la calidad del agua que reciben los residentes.

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del equipo de Calidad de Agua de la Región de Salud de Los Santos, mantiene inspecciones permanentes en los tanques de almacenamiento de agua potable ubicados en distintas comunidades de la provincia.

Durante una jornada realizada en el sector de La Villa de Los Santos, el personal técnico verificó las condiciones sanitarias de las estructuras y evaluó la calidad del agua que reciben los residentes.

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Las revisiones permiten comprobar el adecuado funcionamiento de los sistemas de almacenamiento y verificar que el agua distribuida cumpla con los parámetros establecidos para el consumo humano.

El Minsa indicó que estos recorridos forman parte de un programa continuo de vigilancia que se desarrolla en las comunidades que cuentan con tanques de almacenamiento, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.