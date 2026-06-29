Hospital de Las Tablas cuenta con máquina que transforma la humedad del ambiente en agua potable

La máquina, considerada de última generación, tiene la capacidad de producir aproximadamente 200 mil litros de agua diarios.

El Ministerio de Salud (Minsa) en Los Santos recibió la donación de una máquina atmosférica potabilizadora de agua, una tecnología innovadora que permitirá generar agua potable a partir de la humedad presente en el ambiente para beneficio de pacientes, familiares, colaboradores y visitantes del Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas.

La entrega fue realizada por el Despacho de la Primera Dama, en conjunto con la Embajada de Israel en Panamá, durante un acto encabezado por la primera dama de la República, Maricel Cohen de Mulino, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen.

El equipo fue instalado en la entrada del área de urgencias del hospital y utiliza tecnología atmosférica para captar la humedad del aire, transformarla en agua y someterla a un proceso de purificación, convirtiéndola en una fuente segura de consumo.

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La máquina, considerada de última generación, no requiere infraestructura adicional para su funcionamiento y tiene la capacidad de producir aproximadamente 200 mil litros de agua diarios, equivalente a unas 400 botellas de 500 mililitros.

Las autoridades destacaron que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos para fortalecer los servicios de salud mediante alianzas estratégicas e incorporación de soluciones tecnológicas que contribuyan al bienestar de la población.

Con esta donación, el Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas contará con una alternativa sostenible para garantizar el acceso al agua potable de quienes acuden diariamente a sus instalaciones.