Los Santos aprueba exoneración de impuestos para vehículos inoperativos de beneficiarios de 120 a los 65

El objetivo es facilitar el retiro definitivo del registro vehicular de automóviles que permanecen inscritos, pero que ya no se encuentran en condiciones de circular.

El Consejo Municipal del distrito de Los Santos estableció una exoneración especial y extraordinaria del impuesto municipal de circulación para vehículos inoperativos, conocidos como “chatarras”, pertenecientes a beneficiarios del programa 120 a los 65.

La medida fue aprobada mediante el Acuerdo N.º 71 del 18 de junio de 2026, con el objetivo de facilitar el retiro definitivo del registro vehicular de automóviles que permanecen inscritos, pero que ya no se encuentran en condiciones de circular.

Según el documento publicado en Gaceta Oficial, la iniciativa busca apoyar a adultos mayores en condición de vulnerabilidad económica que mantienen vehículos registrados a su nombre, pero que no cuentan con los recursos necesarios para completar los trámites de cancelación y retiro de circulación.

🔗Puedes leer: Veraguas suma 963 nuevos beneficiarios a programas de asistencia económica del Mides

El acuerdo contempla la exoneración del pago de impuestos municipales de circulación, además de recargos e intereses acumulados relacionados con estos vehículos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Para acceder al beneficio, los interesados deberán presentar ante la Tesorería Municipal documentos como la certificación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), copia de la cédula del contribuyente y una nota emitida por un taller autorizado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) que certifique que el vehículo no se encuentra en condiciones para circular.

La Tesorería Municipal será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos y emitir la certificación correspondiente para que los propietarios puedan continuar con los trámites ante las autoridades competentes.

La exoneración aplicará únicamente a vehículos inoperativos pertenecientes a beneficiarios del programa 120 a los 65 y tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga mediante decisión del Consejo Municipal.