MiAmbiente instala sistemas de cosecha de agua en Los Santos para enfrentar la escasez hídrica

La iniciativa busca fortalecer la resiliencia hídrica en la región de Azuero, una de las más afectadas por la variabilidad climática y los períodos prolongados de sequía.

Los Santos/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), a través de su Dirección de Cambio Climático y en el marco del programa Azuero Verde, inició la instalación de siete sistemas de cosecha de agua de lluvia en la provincia de Los Santos, como parte de una estrategia orientada a promover el uso sostenible del recurso hídrico en comunidades rurales.

La iniciativa busca fortalecer la resiliencia hídrica en la región de Azuero, una de las más afectadas por la variabilidad climática y los períodos prolongados de sequía. Con este proyecto, el programa Azuero Verde refuerza la gestión sostenible del agua mediante soluciones prácticas que permitan a las comunidades enfrentar los desafíos derivados del cambio climático.

El programa contempla la asistencia técnica para el diseño, adquisición de materiales e instalación de siete sistemas de captación y aprovechamiento de agua de lluvia. Estos sistemas permitirán recolectar, almacenar y utilizar el agua de manera eficiente, reduciendo la presión sobre las fuentes tradicionales de abastecimiento, especialmente durante la estación seca.

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La implementación de los Sistemas de Cosecha de Agua de Lluvia (SCALL) representa una alternativa sostenible frente a la creciente demanda de agua en la región, al tiempo que contribuye a mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

Hasta la fecha, los trabajos de instalación han comenzado en los siguientes puntos:

Centro de Salud Marciana Melgar, distrito de Macaracas

Escuela de Tumaco, distrito de Macaracas

Escuela de Bombachito, distrito de Macaracas

Hospital Rural de Tonosí

Centro Educativo Básico General Guaniquito

Instituto Profesional y Técnico Agropecuario, distrito de Tonosí

Centro de Salud de Cambutal, distrito de Tonosí

Con estas acciones, MiAmbiente avanza en la implementación de medidas concretas para la adaptación al cambio climático, promoviendo el uso responsable del agua y fortaleciendo la sostenibilidad en las comunidades rurales de Azuero.