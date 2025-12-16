Instalan sistemas de cosecha de agua de lluvia en Llano Bonito

La entrega fue realizada por el Despacho de la Primera Dama y el Ministerio de Salud (Minsa) este martes. De acuerdo con el Minsa, Llano Bonito se convierte en la primera comunidad del país donde la mayoría de las viviendas cuenta con sistemas de cosecha de agua de lluvia.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proyecto “Lluvia de Felicidad” fue entregado oficialmente en la comunidad de Llano Bonito, corregimiento de Caimitillo, beneficiando a 35 familias, unas 200 personas, mediante esta iniciativa que busca mejorar el acceso al agua segura, el saneamiento y la salud pública.



De acuerdo con el Minsa, el uso del agua de lluvia permite a las familias disponer de un recurso natural de alta calidad, además de reducir costos y promover una cultura de uso responsable del agua, especialmente en comunidades con limitaciones de acceso a fuentes tradicionales.

La administración del sistema estará a cargo de la Junta Administradora de Acueductos Rurales de Llano Bonito. Como parte de la entrega, las familias recibieron certificados de donación de los equipos instalados, que incluyen canaletas, filtros de carbón activado, tanques de almacenamiento, bombas, sistema de distribución y manuales de uso.

Dicha iniciativa se realizó por medio del Despacho de la Primera Dama y el Minsa, a través de la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (Disapas), la Región de Salud de Panamá Norte y la empresa Rotoplaz.