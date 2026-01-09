Museo del Canal conmemoró los 62 años de la gesta patriótica del 9 de Enero

Ciudad de Panamá/Este 9 de enero el Museo del Canal de Panamá abrió sus puertas para conmemorar la gesta patriótica.

En las exposiciones, también en los pasillos de este museo, se puede observar esos acontecimientos que busca la reflexión nacional, un día clave en la historia de los panameños.

Temy Núñez, agente de atención al visitante del Museo del Canal, explicó que en el recinto son custodios de la bandera el 9 de Enero, por lo tanto, es un deber como panameño la recibida de diferentes visitantes nacionales y extranjeros.

“Para nacionales es un deber como panameño saber de la fiesta del 9 de Enero, esa lucha por la soberanía panameña. Para visitantes extranjeros es un tema bastante curioso rescatar que nuestra bandera no ondeaba en todo el territorio, que había un territorio estadounidense y de que el panameño no tenía ese beneficio de accesar como hoy en día lo tienen”, expresó Núñez.

“Ha sido muy impresionante nuestra historia sobre Panamá, cómo inició nuestra soberanía el día del 9 de enero, ver cómo los estudiantes desde ese entonces lucharon por nuestra soberanía, que es un momento muy histórico para nosotros”, afirmó Mizraim Flaco, quien visitaba el museo.

“Viendo cada detalle que cuenta el museo, es bastante lindo, recomiendo a los panameños pasarse por acá y no perderse de todos los pequeños detalles y recuerdos que tenemos de 100 años de historia que tenemos aquí en Panamá”, dijo Alexis Batista, otro de los visitantes.

Un gran movimiento se vivió en el Museo del Canal de Panamá, puertas abiertas para nacionales y también para residentes, inculcando ese acontecimiento histórico del 9 de enero y que no se debe de borrar de la memoria de los panameños.

Con información de Jessica Román