Dirigente indígena Toribio García absuelto tras juicio oral en Chiriquí

Chiriquí/El dirigente indígena Toribio García fue absuelto por un Tribunal de Juicio Oral del Órgano Judicial en la provincia de Chiriquí.

El tribunal emitió un fallo de absolución a favor de García, quien enfrentaba diversos cargos relacionados con hechos ocurridos durante protestas registradas en el oriente del país en el año 2025.

La medida fue anunciada este miércoles 11 de marzo tras el desarrollo de una audiencia, en la que se evaluaron las pruebas durante el proceso judicial.

La información fue confirmada por su equipo de defensa.

García fue aprehendido el 13 de junio de 2025 mediante una diligencia de allanamiento a una residencia en la comunidad de La Trinidad en el corregimiento de Cerro Viejo, distrito de Tolé.

En ese momento fue requerido por las autoridades judiciales por los delitos contra la administración de justicia en su modalidad de apología del delito y contra la personalidad interna del Estado.

La investigación se inició por hechos ocurridos en junio de 2025 en el sector de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo, cuando presuntamente el acusado incitó a personas a cometer delitos a través de sus redes sociales y habría lanzado objetos y artefactos pirotécnicos contra unidades policiales.

El dirigente tenía medidas cautelares que incluían reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes, prohibición de salir de la provincia, prohibición de concurrir a determinadas reuniones, prohibición de cambiar de domicilio y restricción en el uso de redes sociales, mientras se desarrolla el proceso penal.

