Más de dos semanas sin rastro de pescador desaparecido en el Pacífico chiricano

Desesperados. Así describen su situación los familiares de un pescador de 37 años reportado desaparecido desde el pasado 24 de febrero en el litoral Pacífico, entre David y San Lorenzo.

Según relataron, el hombre salió desde el sector de Punta Tierra, en el corregimiento de Chiriquí, con destino a Boca Chica para visitar a su madre. Desde entonces, no se ha tenido ninguna noticia de su paradero.

Los familiares aseguraron que la denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público y el Senan en los días posteriores a la desaparición; sin embargo, señalaron que la respuesta de ambas instituciones fue limitada y que las labores de búsqueda no se activaron con la urgencia esperada.

Ante esa situación, han sido los propios familiares, amigos y miembros de la comunidad quienes han organizado operativos de rastreo en las zonas costeras desde el 24 de febrero. No obstante, advierten que los esfuerzos se ven frenados por la falta de recursos económicos y de equipos adecuados para llevar a cabo las búsquedas.

"Solo estamos pidiendo que las autoridades nos brinden apoyo para ampliar las labores de búsqueda, no solo en estas áreas costeras, sino también en algunas islas", expresó la madre del desaparecido.

Información de Demetrio Ábrego