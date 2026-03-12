Desalojan pacientes de policlínica en El Marañón tras emanación de humo

La emanación de humo en la Policlínica Manuel Ferrer Valdés, de la Caja de Seguro Social, ubicada en El Marañón, provocó el desalojo de los pacientes que se encontraban en las instalaciones.

El incidente correspondió a un conato de incendio originado por desperfectos eléctricos en el sistema de aires acondicionados del cubículo de vacunación, según explicó el encargado del Cuerpo de Bomberos que atendió el llamado.

El funcionario detalló que la falla fue controlada con un extintor de polvo. Posteriormente, se revisaron las alarmas activadas y se realizó la limpieza del área antes de permitir el reingreso de las personas que aguardaban atención médica.

Una vez restablecida la normalidad, el equipo técnico inició las investigaciones para determinar el origen del desperfecto.

El incidente se reportó cerca de las 10:30 a.m.

Algunos pacientes contaron que estaban realizando sus trámites cuando empezó a sonar la alarma y otras personas gritaban "¡Corran, corran!". Solicitaron calma porque había adultos mayores con bastones que no podían correr y eran atropellados.

La Caja de Seguro Social informó por medio de un comunicado que, pasada las 11:30 a.m., se restableció el servicio en planta baja, sin embargo, no se estaba permitiendo el ingreso al primer piso.

