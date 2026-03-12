Minsa solicita a profesionales que recibieron idoneidad entre 2020 y 2023 presentar documentos originales

En el comunicado se advierte que quienes realizaron su solicitud por correo electrónico deberán presentar los documentos auténticos para poder retirar la idoneidad original en la oficina de la Secretaría del Consejo Técnico de Salud Públic a .

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que los profesionales de las ciencias de la salud que obtuvieron su idoneidad para ejercer durante la pandemia de covid-19 deberán completar el proceso administrativo para retirar el documento original de idoneidad ante el Consejo Técnico de Salud Pública.

La entidad emitió este 11 de marzo, en el que recuerda a los profesionales que recibieron su idoneidad entre el 12 de mayo de 2020 y el 11 de abril de 2023 que deben cumplir con lo establecido en las resoluciones que regularon este proceso especial durante la emergencia sanitaria.

Según el documento, la Resolución No.17 del 8 de mayo de 2020, que permitió otorgar idoneidades durante ese periodo, quedó sin efecto mediante la Resolución No.06 del 30 de marzo de 2023, por lo que ahora corresponde completar los requisitos formales para obtener el documento definitivo.

Puede interesarle: Dos médicos panameños en Israel salvan vidas mientras suenan las alarmas de ataque

En el comunicado se advierte que quienes realizaron su solicitud por correo electrónico deberán presentar los documentos auténticos para poder retirar la idoneidad original en la oficina de la Secretaría del Consejo Técnico de Salud Pública.

Asimismo, el Minsa indicó que ya no se recibirán nuevas solicitudes por correo electrónico y que el trámite deberá concluir con el retiro presencial del documento original.

Además, los profesionales deberán cancelar el impuesto de timbres fiscales y los derechos correspondientes ante la Sección de Tesorería del Ministerio de Salud para completar el proceso.

El comunicado también recuerda que los médicos que obtuvieron una idoneidad provisional durante la pandemia deben cumplir con lo establecido en el Artículo Séptimo de la Resolución No.15 del 6 de abril de 2020.

Esta disposición establece que, una vez finalizado el Estado de Emergencia Nacional, los profesionales que obtuvieron su idoneidad mediante el proceso especial implementado durante la crisis sanitaria deben presentarse ante la Secretaría del Consejo Técnico de Salud para retirar el documento original, entregar la documentación requerida y realizar el pago de los derechos e impuestos correspondientes.

Las autoridades indicaron que para este trámite será necesario presentar los documentos originales y una copia de los mismos para su cotejo.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a los profesionales beneficiados por este mecanismo especial durante la pandemia a regularizar su situación administrativa y completar el procedimiento para formalizar su idoneidad profesional.

También puede interesarle: