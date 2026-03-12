Señales de alerta que muchos ignoran: la enfermedad renal afecta a miles en Panamá

Para el año 2040 , la enfermedad renal crónica avanzada podría convertirse en la quinta causa de pérdida de años de vida a nivel mundial, lo que ya está obligando a los países desarrollados a incrementar significativamente la inversión en su tratamiento, según advierten médicos.

Ciudad de Panamá, Panamá/En el marco del Día Mundial del Riñón, especialistas y autoridades de salud alertaron sobre el creciente impacto de la enfermedad renal crónica en Panamá, una condición que ya afecta a unas 150 mil personas en el país, muchas de ellas sin saberlo.

El nefrólogo Francisco Vargas, coordinador nacional de terapias de sustitución renal, explicó que cada mes entre 60 y 70 nuevos pacientes son diagnosticados con esta enfermedad. En el caso de la población infantil, se detectan entre dos y tres nuevos casos mensuales, una cifra que preocupa a las autoridades, ya que anteriormente esa misma cantidad se registraba en todo un año.

Actualmente, más de 3 mil pacientes en el país reciben tratamientos de sustitución renal, ya sea mediante hemodiálisis, que se realiza en centros hospitalarios, o diálisis peritoneal, que puede efectuarse en el hogar.

Factores que influyen en el aumento de casos

El doctor Vargas explicó que el incremento de la enfermedad renal crónica está asociado principalmente a hipertensión, diabetes, obesidad, sedentarismo y malos hábitos alimenticios, factores que también elevan el riesgo cardiovascular.

Sin embargo, también advirtió sobre la presencia de otra condición que ha sido identificada en regiones con altas temperaturas y jornadas laborales intensas.

“En diferentes partes del mundo, sobre todo en zonas con alta exposición al calor, se ha identificado lo que antes se conocía como nefropatía mesoamericana, actualmente llamada nefropatía de causa no tradicional, que también puede afectar a poblaciones como la nuestra”, señaló.

Cambios drásticos en la vida del paciente

El especialista explicó que cuando la enfermedad renal progresa a etapas avanzadas y el paciente requiere diálisis, su vida cambia radicalmente.

Quienes se someten a hemodiálisis deben acudir al menos tres veces por semana durante cuatro horas a realizar el tratamiento, lo que implica un impacto no solo en su salud, sino también en la dinámica familiar y en la economía del hogar.

Además, advirtió que para el año 2040 la enfermedad renal crónica avanzada podría convertirse en la quinta causa de pérdida de años de vida a nivel mundial, lo que ya está obligando a los países desarrollados a incrementar significativamente la inversión en su tratamiento.

Signos de alerta que no deben ignorarse

Los especialistas insisten en que muchas personas llegan tarde al diagnóstico porque los síntomas suelen pasar desapercibidos. Entre las señales de alerta se encuentran:

Cambios en la producción de orina o necesidad frecuente de orinar en la noche

Sangre o espuma en la orina

Fatiga constante

Piel seca y con picazón

Hinchazón en ojos y extremidades

Problemas respiratorios

Dolor en la parte baja de la espalda

Los médicos advierten que hasta el 90% de la función renal puede haberse perdido cuando el paciente finalmente consulta.

Recomendaciones para prevenir

Para proteger la salud renal, los especialistas recomiendan:

Beber entre 1.5 y 2 litros de agua al día .

. Controlar la presión arterial y el consumo de azúcar.

Reducir la sal y los alimentos procesados.

Realizar actividad física.

No fumar ni vapear.

Evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios.

Realizar chequeos médicos anuales.

Los expertos subrayan que la prevención y el diagnóstico temprano son clave para evitar complicaciones y reducir el impacto de una enfermedad que sigue en aumento en el país.

Con información de Yohany Guevara