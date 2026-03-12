Tiroteo en sinagoga de EEUU: muere atacante

Más temprano se registró otro tiroteo en una universidad de Virginia, el cual dejó dos personas heridas.

El individuo que inició un intercambio de disparos con agentes de seguridad este jueves en una sinagoga de Michigan murió, informaron medios estadounidenses.

Las cadenas CNN y Fox News anunciaron su muerte citando fuentes policiales.

Se conoció que agentes policiales realizaban este jueves un amplio operativo tras recibir reportes sobre un tiroteo en una sinagoga en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos.

La policía estatal de Michigan dijo en X que estaba "al tanto de un incidente de tiroteo activo en curso" en la localidad de West Bloomfield.

El sheriff del condado de Oakland, Michael J. Bouchard, dijo que la persona, al parecer, chocó el auto contra la estructura del templo, luego ingresó y se produjeron disparos con el personal de seguridad de la sinagoga.

En desarrollo...