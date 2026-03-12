Tiroteo en la universidad de EEUU deja dos heridos y el atacante muerto

Las autoridades no detallaron cuándo ocurrió el operativo ni a cuánto asciende en pesos o dólares el valor de la droga decomisada.

Policía acordona zona de los tiroteos en la universidad. / AFP
AFP
12 de marzo 2026 - 11:20

México/Dos personas resultaron heridas el jueves en un tiroteo en una universidad del estado de Virginia, sur de Estados Unidos, en el que murió el atacante, según informó la institución.

La Universidad Old Dominion afirmó en un comunicado que un hombre armado abrió fuego en un edificio en el campus en Norfolk, momento en el que hirió a dos personas. Las víctimas fueron trasladadas al hospital.

La institución indicó que la policía y el personal de emergencia "respondieron de inmediato" y "el atacante falleció".

Las clases fueron suspendidas por el resto del día.

Los tiroteos escolares son frecuentes en Estados Unidos, donde el número de armas supera al de personas y las regulaciones, incluso para comprar rifles de estilo militar, son laxas.

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