Proyecto Lomas de Mastranto sigue paralizado: Miviot espera estudios de la UTP para retomar obras

El desarrollo habitacional, que beneficiaría a 250 familias en Panamá Oeste , enfrenta retrasos por un talud, problemas de aguas pluviales y ocupaciones irregulares dentro de las instalaciones.

La Chorrera/El proyecto habitacional Loma de Mastranto, ubicado en La Chorrera, continúa sin avances visibles en terreno. Pese a que autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) habían anunciado el reinicio de los trabajos para el primer semestre de 2026, la maquinaria aún no ha ingresado al sitio y la maleza cubre las instalaciones.

El director provincial de Miviot, Ariel Guevara, explicó que la reanudación de las obras está condicionada a los resultados de un estudio encargado a la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), que ya envió su equipo técnico al lugar.

Un talud que lo complica todo

Guevara detalló que el proyecto, que arrancó en 2013 con un presupuesto inicial de 13.6 millones de dólares, enfrenta hoy desafíos que no existían en sus inicios. El paso del huracán Otto provocó un deslizamiento de tierra que generó un talud que debe ser evaluado antes de retomar la construcción. A esto se suman problemas de aguas pluviales y deficiencias en el sistema de alcantarillado, lo que hace que el terreno no esté apto para uso habitacional en este momento.

"Tenemos tres fases que tal vez la comunidad no conozca", señaló el funcionario, quien indicó que el nuevo presupuesto superará los 13 millones de dólares originales.

Ocupaciones irregulares dentro del proyecto

El director también reveló que personas ajenas a la comunidad han ingresado a las instalaciones, sustrayendo materiales como techos e inodoros, y que habitantes de calle han pernoctado en el lugar. Por esa razón, Miviot ha optado por no mantener el sitio en condiciones de limpieza óptimas como medida disuasiva.

Guevara ofreció disculpas a los vecinos de la zona por las molestias que esto genera.

250 familias y más de 200 empleos en espera

El funcionario subrayó que, una vez reactivado, el proyecto no solo entregaría vivienda a 250 familias, sino que generaría empleo para más de 200 personas de la región.

Información de Heady Leane Morán