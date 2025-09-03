Proyecto Lomas de Mastranto podría costar $11 millones más; construcción iniciaría en 2026

La obra inició en 2013 y su objetivo era beneficiar a los damnificados por las inundaciones de La Chorrera que se registraron en el año 2007. 12 años después, estas familias siguen sin respuesta.

Panamá Oeste/Luego que residentes de La Chorrera denunciaran ante TVN Noticias el abandono y la desidia en el que se encontraba el proyecto gubernamental Lomas de Mastranto, que data desde el año 2013, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) anunció que en el primer semestre de 2026 se podría iniciar el proceso para recuperar y finalizar este proyecto social que contempla 250 viviendas.

El viceministro de Vivienda, Fernando Méndez, detalló en Noticias AM que desde la institución están buscando la asignación de presupuesto para poder finalizar el proyecto, sin embargo, el nuevo contrato podría costar más de $11 millones, debido al deterioro en el que se encuentra.

"Nuestras estimaciones iniciales andan en el orden de entre 11 millones y 12 millones, pero puede ser un poco más, dependiendo de las soluciones estructurales que se necesiten", indicó.

Además de la maleza que creció en todo el terreno, las viviendas fueron vandalizadas y se han convertido en casa para los habitantes de calle que llegan en horas de la noche.

El viceministro detalló que la recuperación no solo implica terminar las casas, sino también la infraestructura complementaria:

Planta de tratamiento de aguas residuales inconclusa.

inconclusa. Conexiones sanitarias que no estaban contempladas en el diseño original.

que no estaban contempladas en el diseño original. Refuerzo de taludes y manejo de aguas pluviales.

Áreas recreativas y de ornato para la comunidad.

El viceministro reconoció la falta de seguridad en el proyecto, pero asegura que se trabajará de manera constante para recuperar la obra. En este día se realizó una jornada de limpieza de maleza.

Según Méndez, si todo marcha adecuadamente, los trabajos podrían tardar 18 meses y para finales de 2027 o el primer bimestre de 2028 se podrían entregar estas casas.

El contrato del proyecto, ejecutado por la empresa Calypso Investment Corp bajo un costo inicial de 13.6 millones de dólares, fue liquidado en la administración anterior. Según Méndez, en 2019, recibió una adenda por $3 millones adicionales.

La obra inició en 2013 y su objetivo era beneficiar a los damnificados por las inundaciones de La Chorrera que se registraron en el año 2007. 12 años después, estas familias siguen sin respuesta.

¿Posible delito?

Para el diputado Ernesto Cedeño, esta situación podría constituirse en un delito por lesión al patrimonio del Estado, ya que el gobierno, como ejecutor del proyecto, no resguardó los bienes como debió, colocando personal de seguridad para evitar los hurtos y el vandalismo que ha sufrido el proyecto.

Desde su punto de vista jurídico, considera que el abandono del proyecto Lomas de Mastranto se constituye como un delito de peculado culposo y se debe sancionar por negligencia por no establecer las medidas de seguridad y protección en todos estos años.

“Todo lo que se construya con bienes del Estado tiene que administrarse adecuadamente”, subrayó.

Recomendó a la Contraloría General de la República realizar una auditoría de este proyecto.