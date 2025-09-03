Cedeño busca eliminar seguros privados para funcionarios: 'Se debe acabar la discriminación'

Se espera que en las próximas semanas se acoja este proyecto de ley para que se abra el debate.

La contratación de seguros privados de miles de dólares por parte de instituciones del Estado fue uno de los temas que encendió las alertas durante la revisión de las vistas en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Durante la sustentación del presupuesto de algunas instituciones, los diputados cuestionaron la utilización de recursos públicos en la contratación de seguros médicos privados para una gran cantidad de servidores del Estado.

Ahora buscan que este privilegio sea eliminado y de esta forma disminuir el gasto innecesario de algunas instituciones.

El diputado Ernesto Cedeño del Movimiento Otro Camino (MOCA) fue uno de los que presentó un proyecto de ley que busca eliminar este beneficio a funcionarios, asegurando que lo que se debe hacer es mejorar la atención en los centros del Ministerio de Salud (Minsa) y de la Caja de Seguro Social (CSS), porque una lesión o enfermedad de un funcionario no es diferente a la de un ciudadano que no pertenece a ninguna institución pública.

“Nuestra iniciativa prohíbe que con presupuesto del Estado dispensen seguros privados a sus colaboradores, excepto los seguros de vida para los estamentos de seguridad debidamente justificados”, explicó Cedeño, quien forma parte de una lista de tres diputados que presentaron iniciativas bajo el mismo objetivo.

A su juicio, es “injustificable” que por asuntos de salud las instituciones reconozcan que las instituciones de salud “no están a la altura de las circunstancias” y eso es lo que tiene que mejorar porque “no puede haber más derechos para unos que para otros”.

“Si tú no quieres asistir al Ministerio de Salud o a la Caja de Seguro Social, de tu bolsillo, de eso que te pagan en instituciones y empresas, el particular paga lo suyo. ¡Eso no puede seguir! Nuestra iniciativa va orientada en ese sentido para que se acabe la discriminación que en este momento golpea Panamá”, subrayó.

Salario emocional

Otro de los temas que salió a relucir durante la sustentación de las vistas presupuestarias, específicamente en la sesión del Tribunal Electoral (TE), fue el denominado “salario emocional”.

Según dijo Cedeño, uno de los magistrados explicó que se trataba de una serie de beneficios adicionales para motivar al funcionario a cumplir con su rol, algo que, a su juicio, es “discriminatorio”, ya que en el caso del TE, la póliza de vida abarcaba a todo el personal, sin embargo, la cobertura de salud privada solo aplica para parte de los funcionarios.

“Eso lo determina el que manda, pero eso tiene que cesar”, enfatizó.

