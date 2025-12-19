Caja del Seguro Social activa alerta verde en 18 policlínicas y 15 hospitales durante Navidad y Año Nuevo

De acuerdo con la CSS, cerca de 6 mil colaboradores, entre médicos, enfermeras, laboratoristas, farmacéuticos, técnicos de urgencias, camilleros y personal de ambulancias, estarán laborando durante estas fechas para garantizar atención oportuna a los asegurados y sus familiares.

Panamá/La Caja de Seguro Social (CSS) activó una alerta verde institucional en 18 policlínicas y 15 hospitales a nivel nacional, como parte de las medidas preventivas ante el aumento de emergencias médicas durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

La alerta estará vigente desde el miércoles 24 de diciembre hasta el viernes 2 de enero de 2026, periodo en el que las instalaciones con servicios de urgencias se mantendrán reforzadas con personal médico, medicamentos e insumos médico-quirúrgicos, para responder a cualquier eventualidad propia de estas celebraciones.

De acuerdo con la CSS, cerca de 6 mil colaboradores, entre médicos, enfermeras, laboratoristas, farmacéuticos, técnicos de urgencias, camilleros y personal de ambulancias, estarán laborando durante estas fechas para garantizar atención oportuna a los asegurados y sus familiares.

“El objetivo es asegurar la capacidad de respuesta de nuestros servicios de urgencias durante un periodo en el que históricamente se incrementa la demanda”, informó el doctor Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes.

La alerta verde se desarrollará en dos fases. La primera inicia a las 12:00 del mediodía del miércoles 24 de diciembre y culmina a las 7:00 de la mañana del viernes 26 de diciembre. La segunda fase comenzará a las 12:00 del mediodía del miércoles 31 de diciembre y se extenderá hasta las 7:00 de la mañana del viernes 2 de enero de 2026.

Según explicó Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la CSS, durante estas fechas se registra un aumento de casos por traumas causados por caídas, accidentes de tránsito, quemaduras por fuegos pirotécnicos, así como accidentes domésticos al cocinar o por desperfectos eléctricos, como fallas en las luces navideñas. También se incrementan las intoxicaciones asociadas al consumo excesivo de alcohol y alimentos.

Nuestra recomendación es la moderación en la ingesta de alcohol y alimentos durante la Navidad. Muchas personas intentan consumir en exceso lo que no comieron durante el año, lo que puede provocar intoxicaciones. Además, al preparar los alimentos es fundamental mantener adecuadas medidas de higiene y garantizar la cadena de frío”, advirtió Vernaza

Cabe señalar que el Ministerio de Salud también anunció que mantendrá personal laborando para atender emergencias médicas que suelen aumentar durante las fiestas de fin de año, en centros de salud y hospitales públicos las 24 horas.