Confirman tres casos de influenza AH3N2 subtipo K en Panamá

De manera previa, las autoridades sanitarias habían informado sobre la emisión de una alerta epidemiológica, luego de detectarse la presencia de esta variante en Costa Rica, país vecino.

Ciudad de Panamá, Panamá/La variante de influenza AH3N2, subtipo K, ya circula en Panamá, confirmaron este viernes 19 de diciembre las autoridades del Ministerio de Salud (Minsa), en medio del aumento de enfermedades respiratorias propio de la temporada.

el Icges secuenció 10 muestras de influenza A (H3N2) recibidas en los meses de noviembre y diciembre, de las cuales tres resultaron positivas para la variante K.

Uno de los casos corresponde a una paciente femenina de 23 años, residente en el corregimiento de Bella Vista, distrito de Panamá, quien fue hospitalizada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Santo Tomás el pasado 12 de noviembre de 2025. La paciente inició síntomas el 11 de noviembre, presentando tos, rinorrea y dificultad respiratoria, con una exacerbación severa de asma e infección de las vías respiratorias superiores. Según el informe, no reportó antecedentes de vacunación ni de viaje.

Te puede interesar: Estados Unidos incluye en la Lista Clinton a los hermanos Carretero por vínculos con Nicolás Maduro

Los otros dos casos fueron identificados en diciembre. Uno corresponde a una paciente femenina de 40 años, atendida en el Policentro de Parque Lefevre por una infección respiratoria leve, compatible con síndrome gripal. La fecha de inicio de síntomas fue el 30 de noviembre de 2025, con fiebre, tos y dolor corporal, garganta y rinorrea. Reside en el corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá, y no reportó antecedentes de vacunación ni de viaje.

El otro caso corresponde a un niño de 1 año de edad, hospitalizado en el Hospital del Niño el 8 de diciembre de 2025 en la sala de cuidados respiratorios. Inició síntomas el 1 de diciembre de 2025, presentando fiebre, tos, dolor de garganta, rinorrea y dificultad respiratoria. Reside en los corregimientos de Burunga y Veracruz, distrito de Arraiján. No presenta antecedentes de vacunación ni de viaje.

Los casos del Policentro de Parque Lefevre y del Hospital del Niño forman parte de la vigilancia centinela de virus respiratorios. Todos los casos fueron dados de alta.

De manera previa, las autoridades sanitarias habían informado sobre la emisión de una alerta epidemiológica, luego de detectarse la presencia de esta variante en Costa Rica, país vecino. Ante este escenario, el Minsa reiteró el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, sobre todo la etiqueta respiratoria.

Los principales síntomas de la gripe H3N2 incluyen:

Fiebre alta (generalmente superior a 38 °C)

Tos seca persistente que dura hasta dos semanas

Dolor de garganta con molestias asociadas

Dolores corporales y musculares.

Fatiga severa y debilidad.

Dolores de Cabeza

Nariz que moquea o congestionada

Escalofríos y sudoración

Medidas de vigilancia y prevención

Las autoridades de salud informaron que se mantienen activas diversas acciones de vigilancia epidemiológica en todo el país, entre ellas:

Fortalecer el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad , para asegurar el acceso a tratamientos efectivos.

, para asegurar el acceso a tratamientos efectivos. Mantener la vigilancia integrada de los síndromes respiratorios en todos los niveles de atención, incluyendo la toma y análisis de muestras en casos graves o fallecidos, con el fin de caracterizar los virus circulantes y detectar cambios en su comportamiento.

en todos los niveles de atención, incluyendo la toma y análisis de muestras en casos graves o fallecidos, con el fin de caracterizar los virus circulantes y detectar cambios en su comportamiento. Garantizar el manejo adecuado de los casos graves , conforme a las directrices nacionales, incluyendo el acceso oportuno a antivirales para la influenza .

, conforme a las directrices nacionales, incluyendo el . Promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados, reforzar la inmunización contra la COVID-19 en poblaciones de riesgo e implementar estrategias de prevención frente al Virus Sincitial Respiratorio (VSR) .

en los grupos priorizados, reforzar la inmunización contra la COVID-19 en poblaciones de riesgo e implementar estrategias de prevención frente al . Reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en los centros de salud, así como la comunicación dirigida a la población para fomentar la atención médica oportuna y el autocuidado.

¿Qué es la etiqueta respiratoria y por qué es clave?

La etiqueta respiratoria comprende una serie de prácticas destinadas a reducir la transmisión de virus respiratorios, como la influenza. Entre las recomendaciones se encuentran:

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar , preferiblemente con el antebrazo o un pañuelo desechable.

, preferiblemente con el antebrazo o un pañuelo desechable. Desechar de inmediato los pañuelos utilizados y cualquier material contaminado.

y cualquier material contaminado. Lavarse las manos con frecuencia o utilizar gel alcoholado.

o utilizar gel alcoholado. Evitar tocarse la cara , especialmente ojos, nariz y boca.

, especialmente ojos, nariz y boca. Mantener distancia de personas con síntomas respiratorios y, de ser posible, usar mascarilla en espacios cerrados o con aglomeraciones, sobre todo si se presenta tos o estornudos.

Las autoridades subrayaron que estas medidas siguen siendo fundamentales para proteger a las personas más vulnerables y disminuir la propagación de enfermedades respiratorias, especialmente en contextos de alta circulación viral.