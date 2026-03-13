Refuerzan seguridad en escuelas de San Miguelito ubicadas en zonas de riesgos

Las autoridades de la Policía Nacional y del sector educativo reiteraron que estos proyectos se están realizando en más de 28 centros educativos en el distrito de San Miguelito.

San Miguelito/Autoridades de la Policía Nacional y del sector educativo explicaron las acciones que se están implementando en algunas escuelas del distrito de San Miguelito, principalmente aquellas ubicadas en zonas rojas, con el fin de prevenir situaciones de riesgo y fortalecer la formación de los estudiantes.

Las autoridades conversaron con TVN Noticias y explicaron que se está fortaleciendo la presencia de unidades policiales para evitar situaciones que lamentar, además de impulsar planes educativos para afirmar a los estudiantes.

Omar Del Cid, subcomisionado de la Policía Nacional, detalló: "Durante este inicio de clases, la Policía Nacional mantiene su presencia en un total de 28 escuelas a lo largo del distrito de San Miguelito. Esto ha sido mediante un acercamiento tanto con la Dirección Regional de Educación, como con nuestras unidades que están en calle realizando los diferentes acercamientos con directores de centro y personal docente. Nuestra planificación se basa en mantener la presencia en estas escuelas".

En conversación con la directora de la Escuela República de Francia, uno de los centros educativos ubicados en una de las áreas rojas, se explicaron los programas que se están ejecutando para fortalecer a los niños a nivel de autoestima y prevenir el ingreso de drogas a los centros educativos.

Aura Díaz, directora de la Escuela República de Francia, manifestó: "Precisamente, para darles a ellos esas herramientas de qué es lo que ellos deben hacer si se ven en alguna situación, y eso lo hacen a través de los días jueves. También con el Ministerio de Seguridad trabajamos en diferentes programas con disciplina positiva. Ellos trabajan con módulos, 11 módulos durante cada jueves, y aparte también viene la policía los días jueves en sus programas. A través de estos programas, nosotros hemos podido lograr muchas modificaciones de conducta".

Las autoridades de la Policía Nacional y del sector educativo reiteraron que estos proyectos se están realizando en más de 28 centros educativos en el distrito de San Miguelito, con el objetivo de brindar un entorno seguro y propicio para el aprendizaje de los estudiantes.

Con información de Heidy Morán.