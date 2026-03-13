‘La Puerca del Neri’: Así puedes registrarte para comprar bolsas de legumbres desde $3

Las personas interesadas deben ingresar al portal digital habilitado por el municipio y buscar el banner correspondiente al evento “La Puerca del Neri”.

Ciudad de Panamá/Las personas que buscan ahorrar en la compra de alimentos podrán aprovechar una venta especial de bolsas de legumbres que se realizará el próximo miércoles 18 de marzo en el Mercado San Felipe Neri.

La iniciativa, organizada por la Alcaldía de Panamá, ofrecerá las conocidas bolsas de legumbres, popularmente llamada “Puerca”, a precios de $3, $5 y $8 dólares, como parte de una jornada destinada a facilitar el acceso a alimentos a bajo costo.

Las autoridades informaron que, para participar en esta venta especial, los interesados deberán realizar un registro previo de manera digital, debido a que la cantidad de bolsas disponibles será limitada y la venta se realizará hasta agotar existencias.

Cómo registrarse para la compra

Las personas interesadas deben ingresar al portal digital habilitado por el municipio y buscar el banner correspondiente al evento “La Puerca del Neri”.

En el sistema se solicitarán algunos datos personales, entre ellos nombre completo, correo electrónico y número de cédula. Posteriormente, el usuario podrá seleccionar el tipo de bolsa que desea comprar, ya sea la de $3, $5 o $8 dólares.

Una vez completada la información, el sistema permitirá confirmar el registro, generando así un boleto digital que servirá como comprobante para retirar la bolsa de legumbres el día del evento.

Con información de Meredith Serracín