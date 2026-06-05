Dos detenidos por presunta vinculación con homicidio ocurrido en La Chorrera

Las detenciones se llevaron a cabo durante la Operación Kratos, una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Panamá Oeste/Las autoridades aprehendieron a dos personas, entre ellas una mujer y un menor de edad, por su presunta relación con un caso de homicidio agravado ocurrido en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

Las detenciones se llevaron a cabo durante la Operación Kratos, una acción coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, como parte de las investigaciones por un hecho violento registrado el 15 de octubre de 2025 en el corregimiento de Potrero Grande.

De acuerdo con la información oficial, los sospechosos fueron ubicados y capturados tras diligencias desarrolladas por los organismos de seguridad e investigación judicial.

Ambos serán puestos a disposición de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Panamá Oeste, entidad que continuará con el proceso correspondiente para determinar su posible responsabilidad en el caso.

Las autoridades no han revelado mayores detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre la identidad de los aprehendidos, debido al curso de las investigaciones y a la participación de un menor de edad en el proceso.

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