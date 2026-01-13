Summit abre vivero en el Mercado San Felipe Neri para fomentar la cultura ambiental en Panamá

La Alcaldía de Panamá busca fortalecer la educación ambiental, con el fin de promover la sostenibilidad y acercar a la ciudadanía al cuidado de la biodiversidad en un espacio urbano.

Ciudad de Panamá/El Jardín Botánico Summit dio inicio a un nuevo proyecto ambiental con la apertura de su primer vivero dentro del Mercado San Felipe Neri, un espacio que permitirá integrar la sostenibilidad y la educación ambiental a la dinámica diaria de uno de los mercados municipales más concurridos del distrito capital.

Este vivero cuenta con el respaldo de la Alcaldía de Panamá y representa un paso importante en la promoción de prácticas ambientales responsables dentro de la ciudad, ya que, a través de esta iniciativa, la población podrá acceder a una variedad de plantas ornamentales, frutales y especies nativas, fomentando el cuidado del entorno natural y la agricultura urbana.

El objetivo es acercar a la comunidad el trabajo que se desarrolla en el Jardín Botánico Summit, con el fin de facilitar el aprendizaje sobre las distintas especies de plantas, su manejo adecuado y la importancia de preservar la biodiversidad; de esta manera, se puede promover una mayor conciencia ambiental entre los visitantes del mercado y la ciudadanía en general.

Este proyecto contribuye a la revitalización de los espacios públicos, ya que esta iniciativa también fortalece el vínculo entre los mercados municipales y los programas ambientales impulsados en el distrito capital, generando beneficios tanto para los comerciantes como para los usuarios del mercado.

El vivero se encuentra abierto al público de lunes a domingo, en horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., ofreciendo una opción accesible para quienes deseen adquirir plantas y participar activamente en el cuidado del medio ambiente.

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía para visitar el Mercado San Felipe Neri, con el fin de conocer el nuevo vivero del Botánico Summit con el objetivo de sumarse a las acciones que promueven una cultura ambiental responsable en la ciudad.

