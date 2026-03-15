Rosalía se disculpa tras polémica por comentarios sobre Picasso

La cantante española Rosalía reapareció en sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas luego de la polémica generada por sus comentarios sobre el pintor español Pablo Picasso, realizados durante una entrevista con la escritora argentina Mariana Enríquez.

Las declaraciones provocaron críticas entre algunos seguidores de la artista, lo que llevó a Rosalía a publicar un video en TikTok en el que reconoció que no se sintió cómoda con lo que expresó en esa conversación.

“Hola, hace días que tengo ganas de hacer este vídeo, pero quería encontrar las palabras adecuadas porque no me siento muy a gusto con lo que pasó cuando hablé del tema de Picasso. No estoy en paz con lo que dije de Picasso y todo el mundo me recomienda que no haga ningún vídeo, que no conteste, que no diga nada, pero yo personalmente no estoy en paz”, expresó la cantante.

En el mismo mensaje agradeció la oportunidad de haber conversado con Enríquez durante su visita a Buenos Aires, aunque admitió que la intensidad de la jornada de promoción pudo influir en sus palabras.

“Es verdad que me he equivocado, tenéis razón absolutamente, gracias por decírmelo y voy a intentar aprender más e intentar a lo mejor, pues no, que es importante a lo mejor no hablar de según qué temas cuando uno no tiene suficiente conocimiento”, señaló.

Rosalía también reconoció que no tenía pleno conocimiento de los señalamientos sobre la vida personal del artista. “Yo personalmente pensaba que Picasso, pues, que era un hombre muy tremendo, lo típico que se ha dicho, ¿sabes?, que has oído hablar de ello, pero no tenía conciencia... de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas si hubo como falta de sensibilidad por mi parte... ...durante esa conversación con Mariana... ...y esa falta de empatizar absoluta... ...con esas mujeres y esos testimonios”.

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La artista aprovechó el video para referirse además a su postura sobre el feminismo. “Yo no tengo más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo”, afirmó, al tiempo que explicó que a veces evita definirse públicamente para no sentir que debe representar un movimiento de manera perfecta. Sin embargo, sostuvo que su manera de vivir, crear y hacer música refleja esa visión.

“Este vídeo yo, la verdad, no lo hago por los haters… lo hago al revés. Para la gente que siempre está ahí. Y os quiero dar las gracias por siempre estar ahí”, concluyó.

Rosalía, nacida en 1992 en Sant Esteve Sesrovires, Barcelona, es una de las artistas españolas más influyentes de la música actual. Ha ganado reconocimiento internacional por su fusión de flamenco, pop, electrónica y música urbana, con álbumes como El mal querer y Motomami, que la han llevado a obtener premios como el Grammy y el Latin Grammy.

Por su parte, Pablo Picasso fue un pintor, escultor, grabador, ceramista y dramaturgo español, considerado uno de los artistas más influyentes del siglo XX y uno de los fundadores del cubismo, un movimiento artístico que rompió con la representación tradicional y proponía mostrar los objetos desde múltiples perspectivas al mismo tiempo.

Nació el 25 de octubre de 1881 en Málaga, España, y falleció el 8 de abril de 1973 en Mougins, Francia. A lo largo de su vida experimentó con numerosos estilos y técnicas, dejando un legado vasto que abarca desde obras realistas hasta abstracciones radicales.

Entre sus piezas más famosas destacan Les Demoiselles d’Avignon (1907) y Guernica (1937), esta última considerada un poderoso símbolo contra la guerra y la violencia. Su obra influyó profundamente en el desarrollo del arte moderno y en múltiples movimientos artísticos posteriores.