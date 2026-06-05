Hantavirus: Minsa activa vigilancia epidemiológica en Montijo tras confirmación de dos casos

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de los contagios, el Minsa reiteró el llamado a la población a adoptar medidas preventivas y buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Montijo, Veraguas./La confirmación de dos casos de hantavirus vinculados a una misma finca agropecuaria en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas, llevó al Ministerio de Salud (Minsa) a desplegar equipos epidemiológicos en la zona para reforzar las medidas de prevención y vigilancia sanitaria.

Las acciones se concentran en el corregimiento de Unión del Norte, donde las autoridades han iniciado reuniones con directivos de centros educativos, autoridades locales y personal de salud para orientar a la población sobre las medidas que pueden ayudar a reducir el riesgo de contagio.

Entre las recomendaciones emitidas por el Minsa se encuentran mantener el saneamiento ambiental en las viviendas, realizar labores de limpieza con precaución y almacenar adecuadamente los granos, manteniéndolos bien cerrados y alejados de las casas para evitar la presencia de roedores.

El epidemiólogo del Minsa, George Edwards, explicó que las intervenciones buscan fortalecer el acercamiento con la comunidad para que sus habitantes puedan prevenir nuevos casos de hantavirus en el área.

“Buscamos tener el acercamiento con la comunidad también para que ella pueda prever el caso de hantavirus en el área, principalmente que mantenga las medidas de saneamiento ambiental en sus propias viviendas”, señaló.

Edwards también hizo un llamado a productores y residentes que almacenan granos, al recordar que estos productos atraen a los roedores, principales transmisores de la enfermedad.

El roedor, el ratoncito, le gusta el arroz, el maíz y son hábitats que serían suplementos para que ellos pudiesen alimentarse”, advirtió.

Por su parte, la directora del Centro de Salud de Montijo, Idalina Martínez, informó que los protocolos de atención ya fueron activados para responder a cualquier caso sospechoso que llegue a las instalaciones médicas.

“Ya los protocolos están activados y vamos a estar atendiendo a todas las personas que llegan con sintomatología a nuestra instalación de salud”, indicó. La funcionaria exhortó especialmente a los residentes de Unión del Norte a mantenerse atentos a posibles síntomas.

Los exhortamos, sobre todo a las personas del área de Unión del Norte, que es donde se han dado estos casos de hantavirus, que ante cualquier síntoma de fiebre, malestar general y que se le agregue una dificultad respiratoria, automáticamente acudan a la instalación de salud”, manifestó.

Las autoridades mantienen bajo vigilancia una finca agropecuaria ubicada en la comunidad de Llano Largo, en el corregimiento de Unión del Norte, debido a que ambos casos confirmados están relacionados directamente con actividades agrícolas realizadas en ese lugar.

Mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias de los contagios, el Minsa reiteró el llamado a la población a adoptar medidas preventivas y buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma compatible con la enfermedad.

Con información de Ney Castillo.