Probeis Kids 2026 define su duelo por el campeonato con semifinales reñidas

El Complejo Deportivo MVP Sport City y la Academia Mariano Rivera fueron los escenarios de los dos juegos previos a la final.

Panamá/Probeis Kids 2026 disputó este viernes su jornada de semifinales con dos partidos que se llevaron a cabo en dos escenarios diferentes; el Complejo Deportivo MVP Sport City y la Academia Mariano Rivera en La Chorrera.

En el MVP Sport City, los Vikingos y las Águilas Metropolitanas midieron fuerzas. En la parte baja del quinto episodio, los aguiluchos anotaron cuatro carreras que fueron determinantes para quedarse con el triunfio por 5 carreras a 3.

Axel Valdés fue el lanzador ganador tras una faena de cinco episodios y un tercio en los que toleró seis imparables y tres carreras, dio siete ponches y tres bases por bolas. En tanto que Joshua Reyna cargó con la derrota al tolerar siete inatrapables y cinco anotaciones en cuatro entradas y dos tercios.

Carlos Pérez y Carlos Ávila conectaron dos hits en tres turnos cada uno y destacaron a la ofensiva por las Águilas Metropolitanas.

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Por otra parte, la Leña Roja de Coclé se enfrentó a los Federales de Chiriquí en la Academia Mariano Rivera. El colectivo chiricano se valió de un pitcheo que limitó a los bateadores contrarios a tres imparables lo que consolidó su triunfo por 3 carreras a 0.

Luis Urriola se adjudicó el triunfo luego de recibir tres inatrapables, propinar cinco ponches y otorgar tres bases por bolas en cinco entradas y dos tercios.

El descalabro fue para Eynar De León quien tuvo una apertura de cuatro episodios y dos tercios en los que permitió siete incogibles y tres anotaciones.

Dominick Saavedra pegó de 3-3 y empujó tres carreras por los Federales.

La final

Con los resultados de esta jornada, las Águilas Metropolitanas y los Federales de Chiriquí son los equipos que disputarán la final de Probeis Kids 2026.

El juego por el campeonato se disputará el sábado 6 de junio en el Complejo Deportivo MVP Sport City desde las 10:00 a.m.

El ganador de ese encuentro será el campeón del certamen y representará a Panamá en la Serie del Caribe Kids de este año la que se realizará en México en el mes de agosto.