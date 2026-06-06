Federales de Chiriquí se coronan y defenderán a Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026

El equipo chiricano se impuso a las Águilas Metropolitanas en el partido por el campeonato del torneo Probeis Kids y eso le dio la representación panameña en el torneo regional de béisbol a nivel infantil.

Panamá/Los Federales de Chiriquí se convirtieron este sábado en los representantes de Panamá en la Serie del Caribe Kids 2026 tras vencer a las Águilas Metropolitanas, por 2 carreras a 0, en el partido final del torneo local Probeis Kids.

El Complejo Deportivo MVP Sport City fue el escenario de ese encuentro donde los Federales tomaron la ventaja con una carrera en la parte baja del primer episodio. Luego aseguró el triunfo con una anotación adicional en la quinta entrada.

La actuación monticular de Allan Rodríguez se constituyó en un factor determinante para la conquista del título por los Federales. El pelotero lanzó la ruta completa de seis episodios en los que permitió tres imparables, dio cinco ponches y dos bases por bolas. Así se acreditó el triunfo.

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Euclides Bethancourt cargó con la derrota al tolerar tres inatrapables y una anotación, con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Dilan Cruz conectó un imparable en dos turnos y anotó una carrera por los Federales. Jahir Palacios de 1-1, Félix García de 2-1 y Armando Stanziola de 3-1.

Por las Águilas, Alexis Franco, Thiago Serracín y Daniel Cadete de 2-1 cada uno.

Los Federales entrarán en un proceso de preparación y reforzamiento de sus filas para afrontar la próxima Serie del Caribe Kids que se realizará en el mes de agosto.

Campeones invictos

Los Federales transcurrieron su camino hacia el título de Probeis Kids sin conocer la derrota en un total de ocho partidos jugados.

De esas ocho victorias, dos fueron en partidos sin imparables ni carreras. Kendrick Salinas fue el lanzador que formó parte de esos dos encuentros. Primero se combinó con Allan Rodríguez para aplicarle un 'no hitter' a The Best Academy y segundo lo hizo él solo ante las Harpías de Darién.

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A continuación repasamos los marcadores de los partidos de los Federales en el certamen.