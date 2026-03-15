Clima en Panamá: Alertan por radiación UV extrema, altas temperaturas y mar de precaución este domingo

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Impha) emitió el pronóstico del tiempo para este domingo 15 de marzo, por lo que advierte sobre radiación UV-B muy alta y extrema en gran parte del país, sensación térmica, temperatura elevada y estado del mar de precaución.

El Tiempo

En la vertiente del Caribe, desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas, se prevé cielo nublado con lluvias durante la mañana, despejado a parcialmente nublado el resto del día hasta la noche. En el resto del Caribe, cielo parcialmente nublado y nublados ocasionales con lluvias esporádicas, especialmente en las serranías de la comarca Guna Yala, estas condiciones se extenderán hasta horas de la noche.

En la vertiente del Pacífico, durante la mañana Mayormente despejado a parcialmente nublado. Se prevén nublados ocasionales con lluvias aisladas en la Cordillera Central. Para la tarde, se esperan chubascos en Darién, comarcas Emberá, Sur de Veraguas y Chiriquí Occidente, resto de la vertiente con nubosidad dispersa a despejado. Durante la noche, la vertiente del Pacífico permanecerá con cielo parcialmente nublado o despejado.

Temperaturas

Las temperaturas máximas en el país oscilarán entre 30°C y 33°C en el Caribe y 31°C y 36°C en el Pacífico, exceptuando sobre montañas y Cordillera Central, donde estarán llegando de 12ºC y 24ºC.

Viento

En el Caribe se prevé viento noroeste y nor-noreste con velocidades entre 15 y 30 km/h.

En el Pacífico estará con viento del norte con velocidades entre 30 y 40 km/h, con ráfagas mayores; hacia la región occidental, se prevé entrada de viento del oeste y sur en la tarde con velocidad menor de 25 km/h.

Condiciones marítimas

En el litoral Caribe se esperan olas de 0.8 m hasta 1.6 m de altura y periodos de 8 segundos.

En el litoral Pacífico, olas de 1.0 m a 2.0 m de altura con periodos de 17 a 19 segundos. Piden tener precaución.

Índices de radiación UV-B

Índices con nivel de riesgo muy alto a extremo (10-12+ UV-B) en el país.