Empresarios destacan que Expocomer y ferias asociadas refuerzan a Panamá como centro logístico regional

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicaron que continuarán impulsando iniciativas orientadas a proyectar al país como un destino abierto al comercio, la inversión y las oportunidades, reforzando su papel como un punto clave para el diálogo y los negocios internacionales.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá volvió a demostrar su capacidad de convocar al mundo tras la reciente celebración de un bloque de ferias internacionales que reunió a empresas, inversionistas y compradores de distintos países, consolidando al país como un punto de encuentro para el comercio global.

Durante varios días se desarrollaron de manera simultánea Expocomer, Expo Logística Panamá, Expo Turismo Internacional, Expo Tech y Expo Eléctrica Internacional – Panamá, una plataforma empresarial que permitió generar contactos comerciales, explorar oportunidades de inversión y fortalecer alianzas estratégicas entre diversos sectores productivos.

De acuerdo con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, estos encuentros confirmaron el posicionamiento del país como un centro logístico y comercial clave en la región, donde convergen rutas marítimas, aéreas y comerciales que conectan a América con el resto del mundo.

El gremio empresarial destacó que, más allá de exposiciones comerciales, estas ferias se han convertido en una plataforma que impulsa el diálogo empresarial y la generación de proyectos que contribuyen al desarrollo económico.

El creciente interés de empresas y delegaciones internacionales responde, según la Cámara, a fortalezas que Panamá ha consolidado con el tiempo, entre ellas su conectividad, infraestructura moderna, experiencia organizativa y su histórica vocación de apertura al comercio.

En un contexto global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro y la búsqueda de nuevos socios estratégicos, la capacidad de un país para facilitar encuentros empresariales de alto nivel adquiere mayor relevancia.

La convergencia de sectores como comercio, logística, turismo, tecnología y energía dentro de una misma plataforma refleja tanto la diversidad como el potencial de la economía panameña.

Desde la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá indicaron que continuarán impulsando iniciativas orientadas a proyectar al país como un destino abierto al comercio, la inversión y las oportunidades, reforzando su papel como un punto clave para el diálogo y los negocios internacionales.

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