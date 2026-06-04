'Murió de tristeza': conmoción por el fallecimiento de la artista Marjane Satrapi

*En abril de 2024 murió su marido y el gran amor de su vida. *En 2024, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. *Satrapi rechazó en 2025 la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán".

París, Francia/La artista francoiraní Marjane Satrapi, conocida mundialmente por el cómic y la película "Persépolis", falleció a los 56 años, indicaron este jueves sus allegados a AFP.

"Marjane Satrapi murió de tristeza más de un año después del deceso de Mattias Ripa, su marido y el amor de su vida", afirma el comunicado que sus allegados transmitieron a AFP. Productor, actor y director, Mattias Ripa murió el 8 de abril de 2025.

Exiliada en Francia desde 1994 y naturalizada francesa en 2006, Satrapi saltó a la fama con su saga autobiográfica "Persépolis" (2000), en la que relata su infancia en Irán bajo el yugo de los mulás, la represión sufrida por el pueblo iraní y su dolorosa partida hacia Europa.

Su adaptación al cine, junto a Vincent Paronnaud, despertó el aplauso internacional y fue galardonada en 2007 con el premio del jurado en el Festival de Cannes, y también fue nominada al Óscar a la mejor película de animación.

"Aunque esta película es universal, quiero dedicársela a todos los iraníes", declaró en Cannes la artista, quien en los últimos años siguió denunciando el régimen de los ayatolás de la República Islámica de Irán.

En 2024, fue galardonada en España con el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades por ser "una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad".

Férrea opositora de las autoridades de Teherán, Satrapi rechazó en 2025 la Legión de Honor francesa para denunciar "la actitud hipócrita de Francia respecto a Irán", donde se producía de nuevo una fuerte represión.

"Desde hace un tiempo realmente me cuesta entender la política de Francia hacia Irán", indicó entonces la artista en Instagram, lamentando que a "jóvenes iraníes amantes de la libertad, disidentes, artistas, se les nieguen los visados".

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