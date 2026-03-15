Incautan 215 paquetes con presunta droga en puerto del Pacífico durante la Operación Archi

Los 215 paquetes fueron debidamente embalados como indicios y puestos a órdenes de las autoridades competentes para su análisis y procesamiento correspondiente .

Ciudad de Panamá, Panamá/Un total de 215 paquetes con presunta sustancia ilícita fueron incautados por unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, durante una diligencia de allanamiento y registro realizada en un contenedor ubicado en un puerto del Pacífico, como parte de la Operación Archi.

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección al contenedor se logró ubicar la sustancia, que se encontraba oculta en el interior de la carga, lo que permitió su decomiso inmediato.

Los 215 paquetes fueron debidamente embalados como indicios y puestos a órdenes de las autoridades competentes para su análisis y procesamiento correspondiente.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar con operativos y acciones estratégicas para combatir el narcotráfico y otros delitos relacionados, especialmente en puntos logísticos del país como los puertos, utilizados para el movimiento de mercancías internacionales.