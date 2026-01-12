Alcaldía de Panamá lanza más de 100 actividades gratuitas en el programa Verano que Brilla 2026

El programa de verano se desarrollará del 12 de enero al 12 de febrero en distintos corregimientos y será el primero en contar con inscripciones totalmente digitalizadas donde cada participante contará con un QR por actividades.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá dio inicio al programa “Verano que Brilla 2026”, una iniciativa que pone a disposición de las familias más de 100 actividades recreativas, culturales y deportivas gratuitas, durante la temporada de vacaciones escolares.

Este encuentro se desarrollará del 12 de enero al 12 de febrero, en diferentes corregimientos del distrito capital, con el objetivo de utilizar las instalaciones municipales para juegos deportivos, presentaciones artísticas, culturales, talleres de pintura, manualidades y natación para personas con discapacidad, con el objetivo de promover la recreación y el desarrollo integral en niños, jóvenes y adultos mayores.

Por primera vez, este programa de verano será totalmente digitalizado, ya que las inscripciones se realizarán en línea, sin trámites presenciales, ya que cada participante contará con un código QR por actividad, lo que permitirá un control más eficiente del acceso y la participación de estas actividades.

Todos los interesados pueden consultar el calendario completo e inscribirse a través del sitio web https://verano.pty.gob.pa/, donde se detallan todas las actividades disponibles. Además, el Jardín Botánico Summit ofrecerá una programación especial con más de 25 actividades durante esta temporada.

Según la Alcaldía de Panamá, Verano que Brilla 2026 busca beneficiar a unas 20 mil personas, incluyendo a niños de otras provincias que visiten la ciudad durante la temporada de vacaciones, fomentando la sana convivencia, el uso positivo del tiempo libre y el acceso a actividades recreativas sin costo.

Para conocer más detalles y dar seguimiento a la programación, la institución invita a la ciudadanía a informarse a través de su página web y redes sociales oficiales @alcaldiapanama.

